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20 августа 2018, 10:38



Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной и самой чистой почвой.

Возглавил рейтинг регионов с грязной почвой Приморский край, где 44% исследованных образцов почвы не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям. Далее в списке расположились: Новгородская область (33%), Кировская область (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%), пишут "Известия". В 16 регионах превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в отобранных пробах почвы зафиксировано не было. Самыми чистыми оказались Севастополь, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Марий Эл, Горный Алтай и другие субъекты, говорится в сообщении.

Просмотров:382 Специалисты ведомства обследовали в 2017 году более 300 тыс. проб почвы, взятой с территорий детсадов, школ и детских площадок. В земле находили такие вредные вещества, как марганец, свинец, ртуть, пестициды, сообщает НИА-красноярск.Возглавил рейтинг регионов с грязной почвой Приморский край, где 44% исследованных образцов почвы не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям.Далее в списке расположились: Новгородская область (33%), Кировская область (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%), пишут "Известия".В 16 регионах превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в отобранных пробах почвы зафиксировано не было. Самыми чистыми оказались Севастополь, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Марий Эл, Горный Алтай и другие субъекты, говорится в сообщении.