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20 августа 2018, 11:59



Сократить разницу в зарплатах мужчин и женщин предложила Валентина Матвиенко.

«Как показывает жизнь, это обусловлено не только тем, что на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин, но и с тем, что нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам», - сказала спикер в интервью журналу «Международная жизнь». Матвиенко заявила, что верхняя палата готова поддержать этот вопрос. Сегодня главное направление действий по обеспечению гендерного равноправия, полного устранения дискриминации в отношении женщин - это контроль со стороны государства, включая правоохранительные органы, структуры гражданского общества над выполнением законов, регулирующих положение женщин, говорится в сообщении. Спикер рассказала, что все эти вопросы будут обсуждаться на Втором Евразийском женском форуме, который пройдет в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 20-21 сентября.

Просмотров:310 На сегодняшний день в России зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что с 2005 года, когда этот показатель составлял 60%, сдвиги есть, сообщает НИА-Красноярск.«Как показывает жизнь, это обусловлено не только тем, что на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин, но и с тем, что нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам», - сказала спикер в интервью журналу «Международная жизнь».Матвиенко заявила, что верхняя палата готова поддержать этот вопрос. Сегодня главное направление действий по обеспечению гендерного равноправия, полного устранения дискриминации в отношении женщин - это контроль со стороны государства, включая правоохранительные органы, структуры гражданского общества над выполнением законов, регулирующих положение женщин, говорится в сообщении.Спикер рассказала, что все эти вопросы будут обсуждаться на Втором Евразийском женском форуме, который пройдет в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 20-21 сентября.