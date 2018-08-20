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20 августа 2018, 12:25



Либмоб-акция «Как пройти в библиотеку» впервые прошла в Дудинке.

Акцию провели волонтеры библиотеки семейного чтения и Таймырского молодежного центра для того, чтобы привлечь внимание жителей города к библиотеке, а также узнать о жанровых предпочтениях дудинцев. В пяти районах Дудинки молодые люди задавали прохожим вопросы о том, любят ли они читать, произведения каких жанров предпочитают, знают ли, как пройти в библиотеку семейного чтения и какие услуги она оказывает. В результате проведенного либмоба выяснилось, что 90% опрошенных увлекаются чтением, при этом большинство горожан предпочитает детективы — 33% ответов, четверть респондентов сообщили, что интересуются фантастикой, чуть меньше (23%) набрала приключенческая литература и 19% составили любители романов. На главный вопрос акции «Как пройти в библиотеку?» правильно ответили 87% опрошенных. Всего в либмобе приняли участие порядка 200 жителей и гостей города. Всем участникам вручили флаеры, на которых были указаны не только часы работы и адрес библиотеки семейного чтения, но и ссылки на ее группы в популярных социальных сетях.

Просмотров:272 Либмоб (от англ. library-mob — library — библиотека и mob — толпа) — разновидность флешмоба, заранее спланированная массовая акция.Акцию провели волонтеры библиотеки семейного чтения и Таймырского молодежного центра для того, чтобы привлечь внимание жителей города к библиотеке, а также узнать о жанровых предпочтениях дудинцев. В пяти районах Дудинки молодые люди задавали прохожим вопросы о том, любят ли они читать, произведения каких жанров предпочитают, знают ли, как пройти в библиотеку семейного чтения и какие услуги она оказывает.В результате проведенного либмоба выяснилось, что 90% опрошенных увлекаются чтением, при этом большинство горожан предпочитает детективы — 33% ответов, четверть респондентов сообщили, что интересуются фантастикой, чуть меньше (23%) набрала приключенческая литература и 19% составили любители романов. На главный вопрос акции «Как пройти в библиотеку?» правильно ответили 87% опрошенных. Всего в либмобе приняли участие порядка 200 жителей и гостей города.Всем участникам вручили флаеры, на которых были указаны не только часы работы и адрес библиотеки семейного чтения, но и ссылки на ее группы в популярных социальных сетях.