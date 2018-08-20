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20 августа 2018, 12:30



Завершился очередной тур чемпионата Норильска по футболу. Вместе с тем были сыграны матчи 1/2 финала розыгрыша Кубка города.

По итогам прошедшего тура конкуренция за первое место турнирной таблицы еще более обострилась. Несмотря на поражение от преследователя, гонку лидеров продолжает возглавлять «Туран» - у команды 30 очков при 12 проведенных встречах. Следом идет «Алания», в активе которой 28 очков и 11 матчей. Столько же очков, но на одну игру меньше, у «Строителя». Немногим от лидирующей тройки отстают «ДинРем» и СКГМИ, у них по 24 очка. Замыкают турнирную таблицу «Шахтер» и «Химик», пока что набравшие одно и два очка соответственно. Следующий, 13-й тур чемпионата стартует на этой неделе. Наиболее интересной должна оказаться игра между двумя фаворитами – «Аланией» и «Строителем». Параллельно с чемпионатом проходит и розыгрыш Кубка Норильска. На минувшей неделе были сыграны полуфинальные матчи: «ДинРем» выиграл у «Строителя» - 5:3, а «Алания» у «Океана» - 3:2. Таким образом, в финальном матче, который состоится в это воскресенье на стадионе «Заполярник» (начало в 12.00), встретятся «Алания» и «ДинРем». Добавим, что прошлогодним обладателем Кубка города, к удивлению для многих, стал «Туран», в нынешнем сезоне удачно выступающий в чемпионате.

Просмотров:289 В 12-м туре «Алиабад» разгромил «Транспортник» - 7:1. «Шахтер» минимально уступил СКГМИ – 2:3, «Механик» с таким же счетом оказался слабее «ДинРема». «Мотор» был повержен «Аланией» - 0:5, «Строитель» переиграл «Туран» - 3:1. «Юлдыз» поделил очки с «Химиком» - 2:2, а «Океан» с «Обогатителем» - 4:4. Матч между "Металлистом Сибири" и «Масаллы» был перенесен.По итогам прошедшего тура конкуренция за первое место турнирной таблицы еще более обострилась. Несмотря на поражение от преследователя, гонку лидеров продолжает возглавлять «Туран» - у команды 30 очков при 12 проведенных встречах. Следом идет «Алания», в активе которой 28 очков и 11 матчей. Столько же очков, но на одну игру меньше, у «Строителя». Немногим от лидирующей тройки отстают «ДинРем» и СКГМИ, у них по 24 очка. Замыкают турнирную таблицу «Шахтер» и «Химик», пока что набравшие одно и два очка соответственно.Следующий, 13-й тур чемпионата стартует на этой неделе. Наиболее интересной должна оказаться игра между двумя фаворитами – «Аланией» и «Строителем».Параллельно с чемпионатом проходит и розыгрыш Кубка Норильска. На минувшей неделе были сыграны полуфинальные матчи: «ДинРем» выиграл у «Строителя» - 5:3, а «Алания» у «Океана» - 3:2.Таким образом, в финальном матче, который состоится в это воскресенье на стадионе «Заполярник» (начало в 12.00), встретятся «Алания» и «ДинРем». Добавим, что прошлогодним обладателем Кубка города, к удивлению для многих, стал «Туран», в нынешнем сезоне удачно выступающий в чемпионате.