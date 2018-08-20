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20 августа 2018, 13:24



Как грамотно продвинуть соцпроект и привлечь сторонников, узнали гости «Творческой кухни» Агентства развития Норильска.

На встречу с экспертом пришли представители норильских образовательных, благотворительных и спортивных организаций, работники учреждений культуры и социальные предприниматели. По словам эксперта, главные задачи на старте любой информационной кампании – определиться с целевой аудиторией, целями и способами информирования. «Нужно не просто распространять информацию, подобно сеятелю, а осознавать, кого мы информируем и зачем (чтобы просто знали/чтобы относились определенным образом/чтобы делали или не делали). Далее следует определиться со способом донесения информации: аудио, видео, текст», – пояснила гостья «Творческой кухни» АРН. По словам Аллы Балашовой, для успеха информационной кампании важны такие факторы, как регулярность и концентрация усилий, индивидуальность подачи, материализация информации, визуализация, системность и планирование, совместная работа с партнерами, создание собственных интернет-ресурсов, активность в социальных сетях. За теоретической частью семинара последовала практическая, во время которой слушатели обсудили с экспертом продвижение своих инициатив и даже составили примерные планы информационных кампаний.

Просмотров:258 Гостем очередной встречи на «Творческой кухне» АРН стала Алла Балашова, эксперт в сфере социального проектирования, социальной рекламы и PR, обладатель Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» в регионах Приволжского федерального округа в номинации «Мастер». Гостья из Нижнего Новгорода провела семинар на тему: «Информационное сопровождение социальных проектов и привлечение сторонников», сообщает пресс-служба АРН.На встречу с экспертом пришли представители норильских образовательных, благотворительных и спортивных организаций, работники учреждений культуры и социальные предприниматели.По словам эксперта, главные задачи на старте любой информационной кампании – определиться с целевой аудиторией, целями и способами информирования.«Нужно не просто распространять информацию, подобно сеятелю, а осознавать, кого мы информируем и зачем (чтобы просто знали/чтобы относились определенным образом/чтобы делали или не делали). Далее следует определиться со способом донесения информации: аудио, видео, текст», – пояснила гостья «Творческой кухни» АРН.По словам Аллы Балашовой, для успеха информационной кампании важны такие факторы, как регулярность и концентрация усилий, индивидуальность подачи, материализация информации, визуализация, системность и планирование, совместная работа с партнерами, создание собственных интернет-ресурсов, активность в социальных сетях.За теоретической частью семинара последовала практическая, во время которой слушатели обсудили с экспертом продвижение своих инициатив и даже составили примерные планы информационных кампаний.