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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 августа 2018, 13:48

Более двух тысяч семей норильчан решили воспользоваться программой переселения в 2019 году.


В период проведения заявочной кампании в управление по переселению обратилось 3543 семьи. Полные пакеты документов на участие в программе предоставили 2259 семей. До 10.11.2018 специалисты управления сформируют учетные дела и направят в край для проверки. Краевой список получателей социальных выплат будет утвержден в феврале 2019 года.
В 2018 году на участие в программе переселения заявления и документы подавали 2119 семей норильчан. Объем финансирования составил 981 млн 700 тыс. руб., в том числе средства «Норникелья» - 830 млн рублей, средства краевого бюджета - 113 млн рублей, средства от нереализованных гражданами свидетельств, полученных в 2017 году - почти 38 млн.
По состоянию на 14.08.2018 свидетельства выданы 447 семьям норильчан на сумму 734 млн руб., до конца августа ожидается выдача еще порядка 13 свидетельств.
По состоянию на 16.08.2018 жилье на материке приобрели 117 семей на сумму 190 млн руб.
Срок реализации выданных свидетельств - 29 января 2019 года, когда все должны приобрести жилые помещения.
Итоги реализации программы переселения по лимитам 2011-2017 гг. подвели на общегородской планерке. По данным специалистов управления переселения свои жилищные условия улучшили 5450 семей норильчан. На что было потрачено 9 млрд 97 млн руб.
В основном регионы приобретения жилых помещений - Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и также большой процент в Красноярском крае - порядка 18% от общего числа получателей соц. выплат (1004 семьи на сумму 1 млрд 594 млн руб.)
В Красноярском крае основные районы выезда - это, прежде всего, сам Красноярск - почти 400 семей выехало, Сосновоборск - 232 семьи, Минусинск – 151 семья, Назарово - 28, Шушенское и Ачинск.
Участниками программы периода 2011-17 гг. переданы в муниципальную собственность 1191 жилое помещение, и процедура передачи муниципалитету жилых помещений продолжается.

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