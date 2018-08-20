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20 августа 2018, 14:10



С сегодняшнего дня мобильные операторы приступают к процедуре отмены роуминга в России.

Напомним, ФАС выдала предупреждение «большой четверке» операторов мобильной связи. В ведомстве посчитали неоправданными тарифы в национальном роуминге, на котором операторы могли заработать до 35 млрд руб. в прошлом году. Изучив тарифы сотовых операторов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и вне его, ФАС пришла к выводу, что абонентам предлагаются условия, при которых более дорогой тарифный план уменьшает разницу в ценах на услуги сотовой связи дома и во время поездок. Например, если потребитель приобретает самый дорогой пакет, то он не доплачивает при выезде за пределы своего региона. Если же абонент является владельцем тарифного плана в средней ценовой категории, то оговоренный объем минут, СМС и интернета действителен только в домашнем регионе, а в национальном роуминге ему приходится платить согласно базовым тарифам. По мнению экспертов, отказ от роуминга существенно не скажется на доходах компаний, но при этом даст возможность всем жителям страны пользоваться связью без переплаты. Устранить необоснованную разницу в ценах от мобильных операторов потребовала Федеральная антимонопольная служба.

Просмотров:341 «Большая четверка» мобильных операторов России начала отмену внутрисетевого роуминга. Первыми это почувствуют клиенты «Билайна». 20 августа тарифы на связь этой компании на всей территории страны станут одинаковыми. МТС и Теле2 процедуру отмены роуминга начинают с 30 августа, «Мегафон» к ним присоединится с 1 сентября.Напомним, ФАС выдала предупреждение «большой четверке» операторов мобильной связи. В ведомстве посчитали неоправданными тарифы в национальном роуминге, на котором операторы могли заработать до 35 млрд руб. в прошлом году.Изучив тарифы сотовых операторов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и вне его, ФАС пришла к выводу, что абонентам предлагаются условия, при которых более дорогой тарифный план уменьшает разницу в ценах на услуги сотовой связи дома и во время поездок. Например, если потребитель приобретает самый дорогой пакет, то он не доплачивает при выезде за пределы своего региона. Если же абонент является владельцем тарифного плана в средней ценовой категории, то оговоренный объем минут, СМС и интернета действителен только в домашнем регионе, а в национальном роуминге ему приходится платить согласно базовым тарифам.По мнению экспертов, отказ от роуминга существенно не скажется на доходах компаний, но при этом даст возможность всем жителям страны пользоваться связью без переплаты. Устранить необоснованную разницу в ценах от мобильных операторов потребовала Федеральная антимонопольная служба.