Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 августа 2018, 14:56



Подготовку к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года обсуждали на заседании краевого межведомственного штаба.

«Оценка подготовки мероприятия у наших федеральных коллег существенно изменилась. Это результат того, что мы подтянулись по многим позициям. Основные требования и задачи теперь ставятся федеральным структурам, и ярким подтверждением тому служило совещание, которое проводила Ольга Юрьевна Голодец. Все вопросы, поставленные ею в ходе встречи, были адресованы в основном нашим коллегам из Москвы. Это вовсе не означает, что мы можем себе позволить расслабляться - мы сейчас вступаем в решающую фазу подготовки к Универсиаде. Концентрация усилий всех ответственных руководителей, всех структур, занятых подготовительными мероприятиями, должна быть максимальной», - подчеркнул Александр Усс. Участники встречи обсудили вопросы обеспечения безопасности на всех площадках Универсиады, порядок осуществления энергетического и теплового снабжения объектов Студенческих игр. Особый акцент в ходе заседания глава региона сделал на необходимости ударными темпами провести все запланированные работы по благоустройству краевого центра, сообщает НИА-Красноярск.

Просмотров:242 Заседание штаба прошло под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Александра Усса. Открывая совещание, глава региона напомнил, что за прошедшие две недели в Красноярске с инспекционными визитами побывали заместители председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко и Ольга Голодец, полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло. В ходе этих визитов готовность края к предстоящей Универсиаде получила высокую оценку, кроме того, были приняты оперативные решения по многим вопросам.«Оценка подготовки мероприятия у наших федеральных коллег существенно изменилась. Это результат того, что мы подтянулись по многим позициям. Основные требования и задачи теперь ставятся федеральным структурам, и ярким подтверждением тому служило совещание, которое проводила Ольга Юрьевна Голодец. Все вопросы, поставленные ею в ходе встречи, были адресованы в основном нашим коллегам из Москвы. Это вовсе не означает, что мы можем себе позволить расслабляться - мы сейчас вступаем в решающую фазу подготовки к Универсиаде. Концентрация усилий всех ответственных руководителей, всех структур, занятых подготовительными мероприятиями, должна быть максимальной», - подчеркнул Александр Усс.Участники встречи обсудили вопросы обеспечения безопасности на всех площадках Универсиады, порядок осуществления энергетического и теплового снабжения объектов Студенческих игр. Особый акцент в ходе заседания глава региона сделал на необходимости ударными темпами провести все запланированные работы по благоустройству краевого центра, сообщает НИА-Красноярск.