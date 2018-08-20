Фото новости:

День рождения полярного жирафа Нони

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 августа 2018, 14:56

Подготовку к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года обсуждали на заседании краевого межведомственного штаба.


Заседание штаба прошло под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Александра Усса. Открывая совещание, глава региона напомнил, что за прошедшие две недели в Красноярске с инспекционными визитами побывали заместители председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко и Ольга Голодец, полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло. В ходе этих визитов готовность края к предстоящей Универсиаде получила высокую оценку, кроме того, были приняты оперативные решения по многим вопросам.
«Оценка подготовки мероприятия у наших федеральных коллег существенно изменилась. Это результат того, что мы подтянулись по многим позициям. Основные требования и задачи теперь ставятся федеральным структурам, и ярким подтверждением тому служило совещание, которое проводила Ольга Юрьевна Голодец. Все вопросы, поставленные ею в ходе встречи, были адресованы в основном нашим коллегам из Москвы. Это вовсе не означает, что мы можем себе позволить расслабляться - мы сейчас вступаем в решающую фазу подготовки к Универсиаде. Концентрация усилий всех ответственных руководителей, всех структур, занятых подготовительными мероприятиями, должна быть максимальной», - подчеркнул Александр Усс.
Участники встречи обсудили вопросы обеспечения безопасности на всех площадках Универсиады, порядок осуществления энергетического и теплового снабжения объектов Студенческих игр. Особый акцент в ходе заседания глава региона сделал на необходимости ударными темпами провести все запланированные работы по благоустройству краевого центра, сообщает НИА-Красноярск.

Просмотров:242
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 21 августа 2018 
16:58   31 октября во всех школах Норильска пройдут встречи учеников и их родителей с классными руководителями 14:47   МФК «Норильский никель» стартовал в Кубке Урала.
14:37   С начала 2018 года более 23 тысяч жителей Красноярского края подали заявления на назначение пенсии через интернет. 14:33   Сегодня мусульмане отмечают один из главных своих праздников - Курбан-байрам.
13:33   Норильская вокальная студия Voices взяла Гран-при XIV Международного фестиваля-конкурса «Дорогами успеха». 13:05   В Норильском кинотеатре «Родина» закрывается «Летняя школа анимации».
12:58   22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Жителей Норильска ждет праздничная программа. 12:36   Норильчан приглашают поиграть в «Понеслось».
12:28   Опубликован список победителей конкурса факелоносцев эстафеты огня зимней Универсиады-2019. В Норильске с факелом в руке пробегут 12 человек. 12:02   Норильская молодежь продолжает озеленять город.

 20 августа 2018 
19:10   Плюс пять тысяч саженцев. Ровно столько бархатцев высадили в минувшие выходные молодогвардейцы Норильска. 17:31   Енисейское пароходство доставило первую партию угля на Диксон.
17:28   Под знаком экстремальных видов спорта для норильской молодежи прошли минувшие выходные. 14:56   Подготовку к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года обсуждали на заседании краевого межведомственного штаба.
14:10   С сегодняшнего дня мобильные операторы приступают к процедуре отмены роуминга в России. 13:48   Более двух тысяч семей норильчан решили воспользоваться программой переселения в 2019 году.
13:24   Как грамотно продвинуть соцпроект и привлечь сторонников, узнали гости «Творческой кухни» Агентства развития Норильска. 12:30   Завершился очередной тур чемпионата Норильска по футболу. Вместе с тем были сыграны матчи 1/2 финала розыгрыша Кубка города.
12:25   Либмоб-акция «Как пройти в библиотеку» впервые прошла в Дудинке. 11:59   Сократить разницу в зарплатах мужчин и женщин предложила Валентина Матвиенко.
10:38   Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной и самой чистой почвой. 10:32   Участники молодежного форума обсудили туристические маршруты по Таймыру.
10:26   Киргизское землячество Дудинки установит в городе самую северную в мире юрту. 08:37   Двум негосударственным вузам запретили проводить прием абитуриентов.
08:34   В тушении пожаров на севере Красноярского края помогают самолеты-зондировщики. Они просто меняют погоду, вызывая дожди. 08:33   Норильск признан самым шумным городом страны. По данным аналитиков от шума страдают более трети жителей России.
08:32   Управление общего и дошкольного образования администрации Норильска отметили на краевом уровне. 08:31   Детский этнический лагерь в Норильске завершил свою работу.

 17 августа 2018 
19:08   Россияне смогут увидеть пиковое сближение планет Солнечной системы с Луной 17:52   Российские синоптики увеличат прогнозируемый период за счет модернизации оборудования. В Норильске обновления техники – не будет
16:21   В Норильске ликвидировали 28 тысяч квадратных метров несанкционированных свалок 16:00   NordStar вводит новую концепцию перевозки багажа на регулярных рейсах
15:45   Амнистировать людей, осужденных за репосты и лайки – не выход из ситуации, считает сенатор Андрей Клишас 14:15   Ситуация с пожарами в Норильске в июле была спокойней, чем в июле прошлого года.
13:58   Бывшего главного лесника на Таймыре обвиняют в превышении полномочий. 13:05   Внимание: конкурс! Норильчанам предлагают стать авторами гимна МФК «Норильский никель».
13:02   В Норильске пройдет ежегодное родительское собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 12:58   Контрольная игра между МФК «Норильский никель» и МФК "КПРФ" завершилась вничью.
12:53   Глава Норильска провел заседание антитеррористической группы.

 16 августа 2018 
20:53   Поддержать голосом развитие Норильска призвали норильчан участники собрания актива города. 18:30   Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил инвестиционные программы «Норникеля».
17:40   Активисты Норильска и Таймыра объединятся завтра на слете волонтеров «Содружество». 16:34   В Норильске стартовала традиционная акция «Помоги пойти учиться». Межведомственное профилактическое мероприятие продлится до 1 октября.
16:32   Норильчане могут заранее выбрать удобный для них избирательный участок не выходя из дома. 15:40   Тепло в квартиры норильчан придет к 1 сентября.
14:29   Мнение северян услышано в Москве. Мэр Дудинки объяснил, в чем состоят особенности обустройства комфортной среды в Арктике. 14:25   В ночь с воскресенья на понедельник в Норильске перенастроят работу светофора на одном из самых опасных перекрестков города.
14:23   В воскресенье норильчан приглашают на ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest. 13:55   В Норильске стартовала ежегодная общекраевая добровольческая акция «Пора в школу».
11:28   Для таймырских оленеводов и рыбаков закупили кочевое жилье.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх