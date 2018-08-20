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20 августа 2018, 17:28



Под знаком экстремальных видов спорта для норильской молодежи прошли минувшие выходные.

Первый экстримфест состоялся в пятницу вечером, 17 августа. В рамках флагманской программы «Экстремальный спорт» в РСОО «Шторм» спортсмены выявляли сильнейших в соревнованиях NORTRICK. Участники демонстрировали лучшее исполнение трюков в таких номинациях, как агрессивные ролики, скейтбординг и BMX (веломотокросс). Победителями стали Афлутин Мехралиев (агрессивные ролики), Артем Сецко (скейтбординг) и Максим Вовченко (BMX). А уже в воскресенье любители экстремальных видов спорта могли помериться силами в более масштабном ежегодном фестивале Nord Extreme Fest, прошедшем на спортивной площадке Молодежного центра на Советской, 9. Помимо норильчан в шестом по счету NEF приняли участие и гости из Дудинки, которые на протяжении четырех часов выявляли лучших в паркуре, скейтбординге, агрессивных роликах, BMX, воркауте и брейк-дансе. Также на протяжении всего соревновательного дня художники Максим Лемеш и Дарья Утробина проводили мастер-классы по граффити, создав яркое тематическое панно, ставшее украшением спортивной площадки. Победителями традиционного фестиваля экстремальных видов спорта стали Владислав Иванов (паркур), Илья Шанкоренко (брейк-данс), Артем Сецко (скейтбординг), Виктор Мошкин (агрессивные ролики), Николай Федосеев (BMX) и Руслан Бабаев (воркаут). Победители и призеры соревнований были награждены дипломами и памятными призами. Фото Александра Борисова

Просмотров:244 Молодежный центр организовал сразу два фестиваля, участниками которых стали около 90 спортсменов.Первый экстримфест состоялся в пятницу вечером, 17 августа. В рамках флагманской программы «Экстремальный спорт» в РСОО «Шторм» спортсмены выявляли сильнейших в соревнованиях NORTRICK. Участники демонстрировали лучшее исполнение трюков в таких номинациях, как агрессивные ролики, скейтбординг и BMX (веломотокросс). Победителями стали Афлутин Мехралиев (агрессивные ролики), Артем Сецко (скейтбординг) и Максим Вовченко (BMX).А уже в воскресенье любители экстремальных видов спорта могли помериться силами в более масштабном ежегодном фестивале Nord Extreme Fest, прошедшем на спортивной площадке Молодежного центра на Советской, 9. Помимо норильчан в шестом по счету NEF приняли участие и гости из Дудинки, которые на протяжении четырех часов выявляли лучших в паркуре, скейтбординге, агрессивных роликах, BMX, воркауте и брейк-дансе. Также на протяжении всего соревновательного дня художники Максим Лемеш и Дарья Утробина проводили мастер-классы по граффити, создав яркое тематическое панно, ставшее украшением спортивной площадки.Победителями традиционного фестиваля экстремальных видов спорта стали Владислав Иванов (паркур), Илья Шанкоренко (брейк-данс), Артем Сецко (скейтбординг), Виктор Мошкин (агрессивные ролики), Николай Федосеев (BMX) и Руслан Бабаев (воркаут).Победители и призеры соревнований были награждены дипломами и памятными призами.Фото Александра Борисова