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20 августа 2018, 17:31



Енисейское пароходство доставило первую партию угля на Диксон.

Сегодня теплоход «Механик Маклаков» Енисейского речного пароходства привел на Диксон первую в эту навигацию баржу с углем и «Плавкран-416» для разгрузки. Всего в этом году в рамках «северного завоза» на Диксон запланировано доставить 7,5 тыс. тонн угля. Помимо буксира «Механик Маклаков», на маршруте Дудинка – Диксон будет задействован сухогрузный теплоход «Федор Наянов» грузоподъемностью 1000 тонн, оснащенный подъемным краном. В связи с тем, что на данном отрезке Енисея действуют правила морского судоходства, все суда имеют усиленные корпуса, оснащены соответствующим навигационным оборудованием и эксплуатируются экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса и других нормативных документов, регламентирующих работу в морских условиях. Завершить доставку угля на Диксон Енисейское пароходство планирует к концу сентября.

Просмотров:234 Снабжение топливно-энергетическими ресурсами предприятий ЖКХ, бюджетных учреждений, работающих в условиях Крайнего Севера, а также жителей частного сектора – важнейшая задача при подготовке к предстоящему отопительному сезону.Сегодня теплоход «Механик Маклаков» Енисейского речного пароходства привел на Диксон первую в эту навигацию баржу с углем и «Плавкран-416» для разгрузки.Всего в этом году в рамках «северного завоза» на Диксон запланировано доставить 7,5 тыс. тонн угля.Помимо буксира «Механик Маклаков», на маршруте Дудинка – Диксон будет задействован сухогрузный теплоход «Федор Наянов» грузоподъемностью 1000 тонн, оснащенный подъемным краном.В связи с тем, что на данном отрезке Енисея действуют правила морского судоходства, все суда имеют усиленные корпуса, оснащены соответствующим навигационным оборудованием и эксплуатируются экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса и других нормативных документов, регламентирующих работу в морских условиях.Завершить доставку угля на Диксон Енисейское пароходство планирует к концу сентября.