Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 августа 2018, 19:10



Плюс пять тысяч саженцев. Ровно столько бархатцев высадили в минувшие выходные молодогвардейцы Норильска.



Просмотров:270 Бархатцы – это подарок городу одного из предпринимателей Норильска. Сад камней, Комсомольский парк у «Черного тюльпана» и детская площадка во дворе дома на Ленинском, 37, – теперь станут еще уютнее. Клумбы украсили не миллионом алых роз, но несколькими сотнями разноцветных бархатцев. Так что гулять здесь будет еще приятнее. Посадка бархатцев - дело хоть и нехитрое, но ответственное. Молодогвардейцы бережно высадили нежные саженцы цветов в неглубокие ямки. Получились очень красивые клумбы. И хотя считается, что бархатцы можно встретить везде, кроме земель Крайнего Севера, в Норильске только саженцы этих цветов отлично приживаются. Цветочные сюрпризы стали хорошим подарком норильчанам к юбилею города.