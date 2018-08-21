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21 августа 2018, 12:02

Норильская молодежь продолжает озеленять город.


Сегодня активисты молодежных движений Норильска и участники краевых трудовых отрядов старшеклассников высадили 1500 бархатцев на газонах у Молодежного центра.
С начала лета молодые люди уже успели озеленить газоны во дворах на Ленинском пр., 37 и 39, у Школьного озера (Молодежный проезд), в Саду камней (ул. Нансена, 88, 90 и 92), на мемориальном комплексе «Черный тюльпан». Кроме того, молодежь Норильска в этом году регулярно проводит субботники по благоустройству – от бытового мусора уже очищены берега реки Хараелах, а также Красные Камни.
По словам председателя норильского горсовета, с каждым годом молодежь проявляет все большую активность в благоустройстве города:
«Активисты от молодежи сами обратились к нам с просьбой помочь благоустроить так называемые «запущенные» территории Норильска. Львиную долю работ ребята выполнили сами, город лишь помог инвентарем и транспортом. Хочу отметить, что в последние годы потребительское отношение подрастающего поколения к родному городу исчезло, уступив место ответственному отношению к малой родине и желанию сделать Норильск уютнее и комфортнее. Безусловно, такие начинания мы всегда будем поощрять», - подчеркнул Александр Пестряков.

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    Список новостей

 21 августа 2018 
16:58   31 октября во всех школах Норильска пройдут встречи учеников и их родителей с классными руководителями 14:47   МФК «Норильский никель» стартовал в Кубке Урала.
14:37   С начала 2018 года более 23 тысяч жителей Красноярского края подали заявления на назначение пенсии через интернет. 14:33   Сегодня мусульмане отмечают один из главных своих праздников - Курбан-байрам.
13:33   Норильская вокальная студия Voices взяла Гран-при XIV Международного фестиваля-конкурса «Дорогами успеха». 13:05   В Норильском кинотеатре «Родина» закрывается «Летняя школа анимации».
12:58   22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Жителей Норильска ждет праздничная программа. 12:36   Норильчан приглашают поиграть в «Понеслось».
12:28   Опубликован список победителей конкурса факелоносцев эстафеты огня зимней Универсиады-2019. В Норильске с факелом в руке пробегут 12 человек. 12:02   Норильская молодежь продолжает озеленять город.

 20 августа 2018 
19:10   Плюс пять тысяч саженцев. Ровно столько бархатцев высадили в минувшие выходные молодогвардейцы Норильска. 17:31   Енисейское пароходство доставило первую партию угля на Диксон.
17:28   Под знаком экстремальных видов спорта для норильской молодежи прошли минувшие выходные. 14:56   Подготовку к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года обсуждали на заседании краевого межведомственного штаба.
14:10   С сегодняшнего дня мобильные операторы приступают к процедуре отмены роуминга в России. 13:48   Более двух тысяч семей норильчан решили воспользоваться программой переселения в 2019 году.
13:24   Как грамотно продвинуть соцпроект и привлечь сторонников, узнали гости «Творческой кухни» Агентства развития Норильска. 12:30   Завершился очередной тур чемпионата Норильска по футболу. Вместе с тем были сыграны матчи 1/2 финала розыгрыша Кубка города.
12:25   Либмоб-акция «Как пройти в библиотеку» впервые прошла в Дудинке. 11:59   Сократить разницу в зарплатах мужчин и женщин предложила Валентина Матвиенко.
10:38   Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной и самой чистой почвой. 10:32   Участники молодежного форума обсудили туристические маршруты по Таймыру.
10:26   Киргизское землячество Дудинки установит в городе самую северную в мире юрту. 08:37   Двум негосударственным вузам запретили проводить прием абитуриентов.
08:34   В тушении пожаров на севере Красноярского края помогают самолеты-зондировщики. Они просто меняют погоду, вызывая дожди. 08:33   Норильск признан самым шумным городом страны. По данным аналитиков от шума страдают более трети жителей России.
08:32   Управление общего и дошкольного образования администрации Норильска отметили на краевом уровне. 08:31   Детский этнический лагерь в Норильске завершил свою работу.

 17 августа 2018 
19:08   Россияне смогут увидеть пиковое сближение планет Солнечной системы с Луной 17:52   Российские синоптики увеличат прогнозируемый период за счет модернизации оборудования. В Норильске обновления техники – не будет
16:21   В Норильске ликвидировали 28 тысяч квадратных метров несанкционированных свалок 16:00   NordStar вводит новую концепцию перевозки багажа на регулярных рейсах
15:45   Амнистировать людей, осужденных за репосты и лайки – не выход из ситуации, считает сенатор Андрей Клишас 14:15   Ситуация с пожарами в Норильске в июле была спокойней, чем в июле прошлого года.
13:58   Бывшего главного лесника на Таймыре обвиняют в превышении полномочий. 13:05   Внимание: конкурс! Норильчанам предлагают стать авторами гимна МФК «Норильский никель».
13:02   В Норильске пройдет ежегодное родительское собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 12:58   Контрольная игра между МФК «Норильский никель» и МФК "КПРФ" завершилась вничью.
12:53   Глава Норильска провел заседание антитеррористической группы.

 16 августа 2018 
20:53   Поддержать голосом развитие Норильска призвали норильчан участники собрания актива города. 18:30   Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил инвестиционные программы «Норникеля».
17:40   Активисты Норильска и Таймыра объединятся завтра на слете волонтеров «Содружество». 16:34   В Норильске стартовала традиционная акция «Помоги пойти учиться». Межведомственное профилактическое мероприятие продлится до 1 октября.
16:32   Норильчане могут заранее выбрать удобный для них избирательный участок не выходя из дома. 15:40   Тепло в квартиры норильчан придет к 1 сентября.
14:29   Мнение северян услышано в Москве. Мэр Дудинки объяснил, в чем состоят особенности обустройства комфортной среды в Арктике. 14:25   В ночь с воскресенья на понедельник в Норильске перенастроят работу светофора на одном из самых опасных перекрестков города.
14:23   В воскресенье норильчан приглашают на ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest. 13:55   В Норильске стартовала ежегодная общекраевая добровольческая акция «Пора в школу».
11:28   Для таймырских оленеводов и рыбаков закупили кочевое жилье.




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