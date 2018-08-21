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21 августа 2018, 12:02



Норильская молодежь продолжает озеленять город.

С начала лета молодые люди уже успели озеленить газоны во дворах на Ленинском пр., 37 и 39, у Школьного озера (Молодежный проезд), в Саду камней (ул. Нансена, 88, 90 и 92), на мемориальном комплексе «Черный тюльпан». Кроме того, молодежь Норильска в этом году регулярно проводит субботники по благоустройству – от бытового мусора уже очищены берега реки Хараелах, а также Красные Камни. По словам председателя норильского горсовета, с каждым годом молодежь проявляет все большую активность в благоустройстве города: «Активисты от молодежи сами обратились к нам с просьбой помочь благоустроить так называемые «запущенные» территории Норильска. Львиную долю работ ребята выполнили сами, город лишь помог инвентарем и транспортом. Хочу отметить, что в последние годы потребительское отношение подрастающего поколения к родному городу исчезло, уступив место ответственному отношению к малой родине и желанию сделать Норильск уютнее и комфортнее. Безусловно, такие начинания мы всегда будем поощрять», - подчеркнул Александр Пестряков.

Просмотров:145 Сегодня активисты молодежных движений Норильска и участники краевых трудовых отрядов старшеклассников высадили 1500 бархатцев на газонах у Молодежного центра.С начала лета молодые люди уже успели озеленить газоны во дворах на Ленинском пр., 37 и 39, у Школьного озера (Молодежный проезд), в Саду камней (ул. Нансена, 88, 90 и 92), на мемориальном комплексе «Черный тюльпан». Кроме того, молодежь Норильска в этом году регулярно проводит субботники по благоустройству – от бытового мусора уже очищены берега реки Хараелах, а также Красные Камни.По словам председателя норильского горсовета, с каждым годом молодежь проявляет все большую активность в благоустройстве города: