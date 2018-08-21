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21 августа 2018, 12:28



Опубликован список победителей конкурса факелоносцев эстафеты огня зимней Универсиады-2019. В Норильске с факелом в руке пробегут 12 человек.

Право пронести факел с огнем по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах. Отметим, что в рядах факелоносцев не только молодые люди, но и представители старшего поколения. На этапах эстафеты огня зимней Универсады-2019 можно будет встретить и звезд спорта. Среди тех, кто включен в список факелоносцев, – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, олимпийские чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Сергей Тарасов, призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский, призер Паралимпийских игр в лыжных гонках Марта Зайнуллина, призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев, призер чемпионата мира по фехтованию Сергей Бида, один из лучших бомбардиров в истории российского футбола Александр Кержаков и другие. Напомним, что заявку на право стать факелоносцем эстафеты огня зимней Универсиады-2019 мог подать любой желающий в возрасте от 18 лет с помощью федеральной автоматизированной системы «Молодежь России» до 2 мая 2018 года. Затем списки кандидатов были переданы в субъекты РФ, в оргкомитеты этапов эстафеты огня, где победителей конкурса выбирала специальная комиссия. Всего в масштабном проекте, который охватит 30 российских городов, примут участие 665 факелоносцев, более пятисот из которых были выбраны городами-участниками Ээтафеты огня с помощью конкурса. Отметим, что к этой команде присоединятся также факелоносцы, которые будут представлять оргкомитет зимней Универсиады-2019. «Эстафета огня – масштабный проект, предваряющий зимнюю Универсиаду-2019. Этим событием мы открываем финишную прямую в рамках подготовки к Студенческим играм. Пронести огонь – это большая честь, и я уверен, что участие в этом грандиозном мероприятии станет для каждого факелоносца незабываемым событием. Приглашаем жителей страны обязательно побывать на этом празднике и поддержать факелоносцев на каждом этапе эстафеты», – говорит генеральный директор АНО «Дирекция Красноярск-2019» Максим Уразов. Столица Студенческих игр – Красноярск – встретит огонь 1 марта 2019 года. Среди факелоносцев, которые в этот день пробегут по улицам краевого центра, –многократный чемпион мира по легкой атлетике среди ветеранов Валерий Давыдов, чемпион мира по зимнему триатлону Павел Якимов, победитель первенства мира по сноуборду Дмитрий Таймулин, победительница Всемирной зимней Универсиады по фристайлу Дарья Коряковцева, лауреат международных и всероссийских конкурсов, певица, поэтесса и композитор Ирина Шульгина, руководитель общественного движения «Право на счастье» Надежда Болсуновская и другие. В Норильске в списке факелоносцев 12 человек: Денис Каминский, Радик Каримов, Наталья Коростелева, Константин Кочан, Антонина Кривенко, Алексей Лягин, Полина Никуличева, Лилия Панько, Алексей Пупик, Артем Савченко, Валерий Селифонкин, Николай Уткин.

Просмотров:125 20 августа 2018 года оргкомитет эстафеты огня зимней Универсиады-2019 опубликовал список победителей конкурса факелоносцев на официальном сайте Студенческих игр (ссылка на сайте: https://krsk2019.ru/ru/pages/relay_fire%202 ).Право пронести факел с огнем по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах. Отметим, что в рядах факелоносцев не только молодые люди, но и представители старшего поколения. На этапах эстафеты огня зимней Универсады-2019 можно будет встретить и звезд спорта. Среди тех, кто включен в список факелоносцев, – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, олимпийские чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Сергей Тарасов, призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский, призер Паралимпийских игр в лыжных гонках Марта Зайнуллина, призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев, призер чемпионата мира по фехтованию Сергей Бида, один из лучших бомбардиров в истории российского футбола Александр Кержаков и другие.Напомним, что заявку на право стать факелоносцем эстафеты огня зимней Универсиады-2019 мог подать любой желающий в возрасте от 18 лет с помощью федеральной автоматизированной системы «Молодежь России» до 2 мая 2018 года. Затем списки кандидатов были переданы в субъекты РФ, в оргкомитеты этапов эстафеты огня, где победителей конкурса выбирала специальная комиссия.Всего в масштабном проекте, который охватит 30 российских городов, примут участие 665 факелоносцев, более пятисот из которых были выбраны городами-участниками Ээтафеты огня с помощью конкурса. Отметим, что к этой команде присоединятся также факелоносцы, которые будут представлять оргкомитет зимней Универсиады-2019.Столица Студенческих игр – Красноярск – встретит огонь 1 марта 2019 года. Среди факелоносцев, которые в этот день пробегут по улицам краевого центра, –многократный чемпион мира по легкой атлетике среди ветеранов Валерий Давыдов, чемпион мира по зимнему триатлону Павел Якимов, победитель первенства мира по сноуборду Дмитрий Таймулин, победительница Всемирной зимней Универсиады по фристайлу Дарья Коряковцева, лауреат международных и всероссийских конкурсов, певица, поэтесса и композитор Ирина Шульгина, руководитель общественного движения «Право на счастье» Надежда Болсуновская и другие.В Норильске в списке факелоносцев 12 человек:Денис Каминский,Радик Каримов,Наталья Коростелева,Константин Кочан,Антонина Кривенко,Алексей Лягин,Полина Никуличева,Лилия Панько,Алексей Пупик,Артем Савченко,Валерий Селифонкин,Николай Уткин.