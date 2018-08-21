Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 августа 2018, 12:36



Норильчан приглашают поиграть в «Понеслось».

В программе мероприятия - презентация игры, сама игра, награждение победителей и волонтерские истории и экопривычки: в городе, на работе и дома. Начало в 18.00, вход свободный.

Просмотров:137 Презентация настольной игры под таким названием пройдет в четверг, 23 августа, в Музее Норильска. Как пояснили разработчики, это игра об экологии, о городе, о «Норникеле» и Таймыре.В программе мероприятия - презентация игры, сама игра, награждение победителей и волонтерские истории и экопривычки: в городе, на работе и дома.Начало в 18.00, вход свободный.