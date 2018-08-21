Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 августа 2018, 12:58



22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Жителей Норильска ждет праздничная программа.

Волонтеры общественного проекта «Наши люди» организуют раздачу ленточек «Триколор», дадут старт интернет-конкурсу на лучшее фото с флагом РФ «Болеем за флаг!».

Просмотров:142 Состоится она на площади Театральной в 18.00. Жители Большого Норильска смогут узнать об истории одного из важнейших символов России. Норильчан ждут творческие поздравления от коллективов Городского центра культуры, Центра развития личности «Старт», общественно-политической молодежной организации «Молодая гвардия Единой России». Будет работать селфи-зона, где все желающие смогут сделать фото на память на фоне триколора.Волонтеры общественного проекта «Наши люди» организуют раздачу ленточек «Триколор», дадут старт интернет-конкурсу на лучшее фото с флагом РФ «Болеем за флаг!».