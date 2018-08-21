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21 августа 2018, 13:05



В Норильском кинотеатре «Родина» закрывается «Летняя школа анимации».

С 9 июля по 24 августа занятия проводились для 29 детей от семи до 15 лет. Инновацией стало обучение работе в компьютерной программе Adobe After Effects, при помощи которой нарисованные персонажи оживают на экране. «Летняя школа анимации» заканчивает свою работу и приглашает на творческое подведение итогов учеников школы со своими родителями, а также всех неравнодушных к мультипликации норильчан. Закрытие состоится 25 августа в 18 часов в Молодежном центре (ул. Советская, 9, 4-й этаж, актовый зал). В программе запланирована презентация итоговых работ Школы анимации-2018 и награждение ее участников дипломами, а также показ мультфильма «В серебряных чертогах вьюги», приуроченного к юбилею города Норильска, и демонстрация мультфильма о символе города 11-летней воспитанницы школы-интерната № 2 Анны Смоляниновой.

Просмотров:163 «Летняя школа анимации» при кинокомплексе «Родина» впервые открыла свои двери для детей и подростков, оставшихся на лето в Норильске, в прошлом году. В этом году проект был продолжен киновидеоклубным объединением «Экран» при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».С 9 июля по 24 августа занятия проводились для 29 детей от семи до 15 лет. Инновацией стало обучение работе в компьютерной программе Adobe After Effects, при помощи которой нарисованные персонажи оживают на экране.«Летняя школа анимации» заканчивает свою работу и приглашает на творческое подведение итогов учеников школы со своими родителями, а также всех неравнодушных к мультипликации норильчан. Закрытие состоится 25 августа в 18 часов в Молодежном центре (ул. Советская, 9, 4-й этаж, актовый зал).В программе запланирована презентация итоговых работ Школы анимации-2018 и награждение ее участников дипломами, а также показ мультфильма «В серебряных чертогах вьюги», приуроченного к юбилею города Норильска, и демонстрация мультфильма о символе города 11-летней воспитанницы школы-интерната № 2 Анны Смоляниновой.