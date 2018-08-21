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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:58 31 октября во всех школах Норильска пройдут встречи учеников и их родителей с классными руководителями
14:47 МФК «Норильский никель» стартовал в Кубке Урала.
14:37 С начала 2018 года более 23 тысяч жителей Красноярского края подали заявления на назначение пенсии через интернет.
14:33 Сегодня мусульмане отмечают один из главных своих праздников - Курбан-байрам.
13:33 Норильская вокальная студия Voices взяла Гран-при XIV Международного фестиваля-конкурса «Дорогами успеха».
13:05 В Норильском кинотеатре «Родина» закрывается «Летняя школа анимации».
12:58 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Жителей Норильска ждет праздничная программа.
12:36 Норильчан приглашают поиграть в «Понеслось».
12:28 Опубликован список победителей конкурса факелоносцев эстафеты огня зимней Универсиады-2019. В Норильске с факелом в руке пробегут 12 человек.
12:02 Норильская молодежь продолжает озеленять город.
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