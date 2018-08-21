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21 августа 2018, 13:33



Норильская вокальная студия Voices взяла Гран-при XIV Международного фестиваля-конкурса «Дорогами успеха».

Участие в творческих состязаниях приняли около 800 человек, которые представляли города России, Украины, Кипра, Великобритании. Норильск на фестивале представляли шесть солистов вокальной студии Voices: Ярослава Смирнова, Анастасия Оганина, Анастасия Штыль, Екатерина Школина, Анастасия Красносельская, Мария Мантрова. Визитка Норильска вошла в число лучших визитных карточек фестиваля. А в общем по итогам конкурса наши девушки получили 12 званий лауреатов 1-й степени (каждая получила 1-е место в номинациях "Эстрадное и джазовое пение – соло") и Гран-при фестиваля в номинации «Ансамбль».

Просмотров:140 Фестиваль проходил с 7 по 16 августа в г. Алушта, Республика Крым. Мероприятие было организовано в рамках международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века».Участие в творческих состязаниях приняли около 800 человек, которые представляли города России, Украины, Кипра, Великобритании.Норильск на фестивале представляли шесть солистов вокальной студии Voices: Ярослава Смирнова, Анастасия Оганина, Анастасия Штыль, Екатерина Школина, Анастасия Красносельская, Мария Мантрова.Визитка Норильска вошла в число лучших визитных карточек фестиваля. А в общем по итогам конкурса наши девушки получили 12 званий лауреатов 1-й степени (каждая получила 1-е место в номинациях "Эстрадное и джазовое пение – соло") и Гран-при фестиваля в номинации «Ансамбль».