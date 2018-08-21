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21 августа 2018, 14:33



Сегодня мусульмане отмечают один из главных своих праздников - Курбан-байрам.

Само название отсылает к истории о пророке Ибрагиме (Авраам). Как-то раз ему во сне явился ангел Джабраил (отождествляется с библейским архангелом Гавриилом) и передал, что Аллах велит принести в жертву сына. Речь шла о старшем сыне Исмаиле (в Ветхом завете фигурировал Исаак). И Ибрагим, несмотря на душевные терзания, все-таки согласился зарезать родного человека. К слову, сын тоже был готов умереть по воле Бога. Но когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать, а жертва сына была заменена бараном. Это было испытание веры, и Ибрагим успешно прошел его. Начнется великий праздник с утренней молитвы. В каждой из мечетей совершится намаз, после чего начнется главная часть праздника - жертвоприношение. Празднование может продлиться три–четыре дня. Положено одну треть жертвенных животных отдать беднякам или детским домам, одну треть раздать гостям и родственникам и еще одну треть оставить семье. А еще в этот день принято навещать близких и молиться за умерших. Также верующие должны раздавать милостыню. Курбан-байрам не относится к государственным праздникам в России. Тем не менее в некоторых регионах страны, где живут преимущественно мусульмане (Татарстан, Чечня, Дагестан, Башкортостан и так далее), этот день может быть объявлен нерабочим.

Просмотров:109 Курбан-байрам - дословно переводится как «праздник жертвоприношения». Это одно из самых знаковых религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Всевышнего.Само название отсылает к истории о пророке Ибрагиме (Авраам). Как-то раз ему во сне явился ангел Джабраил (отождествляется с библейским архангелом Гавриилом) и передал, что Аллах велит принести в жертву сына.Речь шла о старшем сыне Исмаиле (в Ветхом завете фигурировал Исаак). И Ибрагим, несмотря на душевные терзания, все-таки согласился зарезать родного человека. К слову, сын тоже был готов умереть по воле Бога. Но когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать, а жертва сына была заменена бараном. Это было испытание веры, и Ибрагим успешно прошел его.Начнется великий праздник с утренней молитвы. В каждой из мечетей совершится намаз, после чего начнется главная часть праздника - жертвоприношение. Празднование может продлиться три–четыре дня.Положено одну треть жертвенных животных отдать беднякам или детским домам, одну треть раздать гостям и родственникам и еще одну треть оставить семье.А еще в этот день принято навещать близких и молиться за умерших. Также верующие должны раздавать милостыню.Курбан-байрам не относится к государственным праздникам в России. Тем не менее в некоторых регионах страны, где живут преимущественно мусульмане (Татарстан, Чечня, Дагестан, Башкортостан и так далее), этот день может быть объявлен нерабочим.