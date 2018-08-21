Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 августа 2018, 14:37



С начала 2018 года более 23 тысяч жителей Красноярского края подали заявления на назначение пенсии через интернет.

Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – самые популярные электронные услуги ПФР, которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. В 2017 году заявление на назначение пенсии через интернет подали почти 33 797 жителей края, определились со способом ее доставки – чуть более 65 тысяч застрахованных лиц. Напомним, что сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР – "Личный кабинет гражданина" (es.pfrf.ru). Для входа в "Личный кабинет" необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, для входа в "Личный кабинет" необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации учетной записи. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. Пройти регистрацию на портале госуслуг, создать, подтвердить или восстановить (в случае утери) свою учетную запись пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) можно во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда Красноярского края или в офисах МФЦ. Чтобы оформить электронное заявление, необходимо зайти в "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР, используя логин и пароль для портала госуслуг, и в соответствующем разделе указать свои данные для назначения пенсии. Выбрать или изменить способ доставки пенсии также можно онлайн. Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению способ доставки пенсии: через Почту России или кредитную организацию (банк), с которой у отделения ПФР по Красноярскому краю заключен договор «О доставке пенсий».

Просмотров:119 Все больше жителей Красноярского края назначают пенсию через интернет: за семь месяцев 2018 года 23 707 граждан подали заявление на назначение пенсии через "Личный кабинет" на сайте Пенсионного фонда России или воспользовались функционалом портала gosuslugi.ru. Почти 42 тысячи жителей края c помощью электронных сервисов определились со способом доставки пенсии.Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – самые популярные электронные услуги ПФР, которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. В 2017 году заявление на назначение пенсии через интернет подали почти 33 797 жителей края, определились со способом ее доставки – чуть более 65 тысяч застрахованных лиц.Напомним, что сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР – "Личный кабинет гражданина" (es.pfrf.ru). Для входа в "Личный кабинет" необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, для входа в "Личный кабинет" необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации учетной записи. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. Пройти регистрацию на портале госуслуг, создать, подтвердить или восстановить (в случае утери) свою учетную запись пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) можно во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда Красноярского края или в офисах МФЦ.Чтобы оформить электронное заявление, необходимо зайти в "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР, используя логин и пароль для портала госуслуг, и в соответствующем разделе указать свои данные для назначения пенсии.Выбрать или изменить способ доставки пенсии также можно онлайн. Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению способ доставки пенсии: через Почту России или кредитную организацию (банк), с которой у отделения ПФР по Красноярскому краю заключен договор «О доставке пенсий».