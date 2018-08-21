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21 августа 2018, 14:47



МФК «Норильский никель» стартовал в Кубке Урала.

Следующую игру подопечные Александра Соколова проведут уже завтра, 22 августа, против «Синары». Напомним, что традиционные состязания, которые проходят в Екатеринбурге, на этот раз собрали пять команд. Помимо норильчан в турнире также участвуют екатеринбургские «Синара» и ЗиК, «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Команды проведут друг против друга по одной игре, победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.

Просмотров:131 В своем первом матче предсезонного турнира норильчане уступили прошлогоднему чемпиону Суперлиги МФК «Газпром-Югра» - 1:3. В составе «Норникеля» голом отметился Сальников на 18-й минуте. За югорчан забили Чишкала на 3-й, Давыдов на 32-й и Купатадзе на 49-й минутах. В этот же день состоялся другой матч турнира, в котором «Синара» обыграла ЗиК – 5:2.Следующую игру подопечные Александра Соколова проведут уже завтра, 22 августа, против «Синары».Напомним, что традиционные состязания, которые проходят в Екатеринбурге, на этот раз собрали пять команд. Помимо норильчан в турнире также участвуют екатеринбургские «Синара» и ЗиК, «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Команды проведут друг против друга по одной игре, победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.