Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 августа 2018, 16:58



31 августа во всех школах Норильска пройдут встречи учеников и их родителей с классными руководителями.

в 11.00 - 5-9 классов; в 12.00 - 10-11 классов. В связи с проведением ремонтных работ в двух учебных заведениях встречи обучающихся и их родителей (законных представителей) с классными руководителями состоятся 31.08.2018 по отдельному графику: МАОУ «Гимназия № 4»: 1-е классы – в 10.00 по адресу: ул. Севастопольская, д. 8, МБОУ «Средняя школа № 1 с углубленным изучением физики и математики им. А. П. Завенягина»; 2-4 классы – в 11.00 по адресу: ул. Талнахская, д. 23, МБОУ «Гимназия № 1», корпус № 2; 5-9 классы – в 12.00 по адресу: ул. Кирова, д. 34, МБОУ «Школа-интернат № 2»; 10-11 классы – в 13.00 по адресу: ул. Кирова, д. 34, МБОУ «Школа-интернат № 2». МБОУ «Средняя школа № 23»: 1-4 классы – в 10.00, Молодежный проезд, д. 7, МБОУ «Средняя школа № 17»; 5-9 классы – в 11.00, Молодежный проезд, д. 17, МБОУ «Средняя школа № 16»; 10-11 классы – в 12.00, Молодежный проезд, д. 7, МБОУ «Средняя школа № 17».

Просмотров:551 В 10.00 на собрания приглашают учеников 1-4 классов;в 11.00 - 5-9 классов;в 12.00 - 10-11 классов.В связи с проведением ремонтных работ в двух учебных заведениях встречи обучающихся и их родителей (законных представителей) с классными руководителями состоятся 31.08.2018 по отдельному графику:МАОУ «Гимназия № 4»:1-е классы – в 10.00 по адресу: ул. Севастопольская, д. 8, МБОУ «Средняя школа № 1 с углубленным изучением физики и математики им. А. П. Завенягина»;2-4 классы – в 11.00 по адресу: ул. Талнахская, д. 23, МБОУ «Гимназия № 1», корпус № 2;5-9 классы – в 12.00 по адресу: ул. Кирова, д. 34, МБОУ «Школа-интернат № 2»;10-11 классы – в 13.00 по адресу: ул. Кирова, д. 34, МБОУ «Школа-интернат № 2».МБОУ «Средняя школа № 23»:1-4 классы – в 10.00, Молодежный проезд, д. 7, МБОУ «Средняя школа № 17»;5-9 классы – в 11.00, Молодежный проезд, д. 17, МБОУ «Средняя школа № 16»;10-11 классы – в 12.00, Молодежный проезд, д. 7, МБОУ «Средняя школа № 17».