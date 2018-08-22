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22 августа 2018, 11:51



В Норильске ФСБ провела серию арестов террористов, которые вербовали жителей для отправки в Сирию.

По информации источника, ячейка была ориентирована на идеологию «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Ее члены склоняли жителей к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов, публично призывали к осуществлению террористической деятельности. «Кроме того, получены данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана», — говорится в сообщении. При осмотре мест сборов и проживания задержанных изъяты устройства связи, через которые велась координация их работы, экстремистская литература и банковские карты, используемые для отправки денег на поддержание ресурсной базы ИГ. Органы следственного комитета возбудили уголовные дела по статье 205.1 УК «Содействие террористической деятельности» и статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Часть задержанных дают признательные показания.

Просмотров:412 В Норильске ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала лиц, подозреваемых в вербовке жителей региона в ряды террористов, сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Красноярскому краю.По информации источника, ячейка была ориентирована на идеологию «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Ее члены склоняли жителей к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов, публично призывали к осуществлению террористической деятельности.«Кроме того, получены данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана», — говорится в сообщении.При осмотре мест сборов и проживания задержанных изъяты устройства связи, через которые велась координация их работы, экстремистская литература и банковские карты, используемые для отправки денег на поддержание ресурсной базы ИГ.Органы следственного комитета возбудили уголовные дела по статье 205.1 УК «Содействие террористической деятельности» и статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Часть задержанных дают признательные показания.