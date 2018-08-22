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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:26 И зазвонят колокола. У нового норильского храма появился свой голос.
18:45 Учеников четвертой гимназии из аварийного здания «расселили» по трем учебным заведениям Норильска.
18:34 Знакомство в кафе для жительницы Норильска закончилось пропажей 200 тысяч рублей.
18:24 Пятеро юных норильчан получили свои первые паспорта в День Государственного флага Российской Федерации.
18:19 Интерес жителей Красноярского края к потребительскими ипотечным кредитам постоянно растет.
17:34 Семь дней в холодной воде. В Красноярском водохранилище завершен беспрецедентный заплыв.
16:44 Продолжаются ставшие уже традиционными дворовые встречи депутатов Норильска с горожанами.
16:33 У «Норильского никеля» новый капитан. Им стал в прошлом игрок сборной России Сергей Сергеев.
16:32 Экологи ведут мониторинг влияния, строящегося хвостохранилища ТОФ ЗФ «Норникеля», на прилегающую окружающую среду
14:43 «Зов Севера» доступен каждому. От первопроходцев Таймыра до современного Норильска.
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