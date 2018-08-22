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22 августа 2018, 12:12

Круглый стол по теме «Госуслуги в электронном виде» провели в Норильске общественники и полиция.


В работе круглого стола на тему «Повышение качества и доступности предоставления госуслуг для населения в электронном виде» приняли участие заместитель начальника отдела МВД России по г. Норильску подполковник внутренней службы Мурад Вагабов, временно исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции капитан полиции Татьяна Ашихмина, начальник РЭО ОГИБДД капитан полиции Андрей Пирогов, председатель Общественного совета Дмитрий Дубров, а также представители Общественного совета отдела МВД России по г. Норильску.
Цель мероприятия – популяризация государственных услуг в системе МВД России, информирование населения о преимуществах использования единого портала gosuslugi.ru.
Сотрудники полиции рассказали о перечне государственных услуг, о порядке регистрации на сайте и оформлении электронных документов, о сроках их получения.
Отдельной темой круглого стола стало обсуждение качества оказания госуслуг населению подразделениями отдела МВД России по г. Норильску, критерии оценки которого определяют представители Общественного совета в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.
Участники круглого стола отметили, что объединение усилий может в значительной степени способствовать привлечению внимания населения к использованию возможностей портала госуслуг и к получению госуслуг в электронном виде.

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10:38   Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной и самой чистой почвой. 10:32   Участники молодежного форума обсудили туристические маршруты по Таймыру.
10:26   Киргизское землячество Дудинки установит в городе самую северную в мире юрту. 08:37   Двум негосударственным вузам запретили проводить прием абитуриентов.
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