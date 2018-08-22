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22 августа 2018, 12:35



Стало известно имя старейшего факелоносца эстафеты Универсиады-2019.

«Ничего страшного. И пробегу, и пронесу. Вообще я человек достаточно спортивный. Родился я в ноябре 1936 года в небольшом рабочем поселке Туим, что в Хакасии. Во время войны занимался заготовкой дров. Однажды с друзьями мы приволокли из тайги несколько больших лесин и сделали из них футбольные ворота на обычной, не очень ровной поляне. С тех пор все и началось», - рассказал Анатолий Доровских. Окончил Шушенский сельскохозяйственный техникум, где учился на механика, отслужил в армии на Дальнем Востоке - был разведчиком в артиллерийском полку. После службы опять вернулся в Шушенское и продолжил учебу. И вновь играл в свой любимый хоккей с мячом. «К слову, до 1970 года Шушенское было селом, но в 1964 году команда стала чемпионом Красноярского края среди городов. Много было побед! В 1970-м мы стали чемпионами России среди команд добровольного спортивного общества «Урожай». К тому моменту я уже был и тренером, и капитаном нашей команды», - делится ветеран спортивными победами. Профессионалом он никогда не был. После учебы его оставили в техникуме. Был заведующим механической мастерской, преподавателем, заведующим отделением… И на протяжении всей жизни дружил со спортом. До сих пор играет в хоккей, как сам говорит, на дворовом уровне, и даже тренирует молодежь. А еще Анатолий Иванович написал книгу о хоккее с мячом. Спортивную форму в столь зрелом возрасте ветеран поддерживает ежедневной зарядкой, любимым хоккеем с мячом и внуками, их у Анатолия Доровских пятеро, и каждого из них с двух лет ставил на коньки. На правах старейшего факелоносца эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года Анатолий Иванович обратился к тем, кто понесет факел с огнем Студенческих игр: «Я от души поздравляю победителей конкурса. Друзья, самое главное для молодых – здоровый образ жизни. С малых лет воспитывайте в себе силу воли. Научитесь преодолевать трудности. Пронесите этот огонь не только по улицам своих городов, но и по жизни. Здоровья вам, новых побед и удачи!»

Просмотров:182 Старейшим факелоносцем эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года стал 83-летний ветеран спорта, житель поселка Шушенское Анатолий Доровских. 15 февраля 2019 года по улицам родного поселка он пронесет двухкилограммовый факел Всемирных студенческих игр.Окончил Шушенский сельскохозяйственный техникум, где учился на механика, отслужил в армии на Дальнем Востоке - был разведчиком в артиллерийском полку. После службы опять вернулся в Шушенское и продолжил учебу. И вновь играл в свой любимый хоккей с мячом.«К слову, до 1970 года Шушенское было селом, но в 1964 году команда стала чемпионом Красноярского края среди городов. Много было побед! В 1970-м мы стали чемпионами России среди команд добровольного спортивного общества «Урожай». К тому моменту я уже был и тренером, и капитаном нашей команды», - делится ветеран спортивными победами.Профессионалом он никогда не был. После учебы его оставили в техникуме. Был заведующим механической мастерской, преподавателем, заведующим отделением… И на протяжении всей жизни дружил со спортом. До сих пор играет в хоккей, как сам говорит, на дворовом уровне, и даже тренирует молодежь. А еще Анатолий Иванович написал книгу о хоккее с мячом.Спортивную форму в столь зрелом возрасте ветеран поддерживает ежедневной зарядкой, любимым хоккеем с мячом и внуками, их у Анатолия Доровских пятеро, и каждого из них с двух лет ставил на коньки.На правах старейшего факелоносца эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года Анатолий Иванович обратился к тем, кто понесет факел с огнем Студенческих игр: