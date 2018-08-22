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22 августа 2018, 13:54

"Единая Россия" рассмотрела предложения по пенсионной реформе.


20 августа 2018 года генеральным советом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было принято решение «Об итогах общественного обсуждения и о позиции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросу совершенствования пенсионной системы Российской Федерации».
Партийное решение прокомментировал сенатор Андрей Клишас:
«Необходимо выразить поддержку предложениям, изложенным в решении и отметить, что они полностью согласуются с принципами социального государства, а именно гарантированностью условий, позволяющих обеспечивать достойную жизнь лицу и его близким и необходимостью сглаживания социального неравенства, в частности, путём закрепления мер социальной поддержки социально уязвимым категориям граждан. Так, решением выдвигаются предложения о создании условий на рынке труда, упрощающих поиск работы и трудоустройство граждан предпенсионного и пенсионного возраста, и о поддержке создания рабочих мест в сфере оказания социальных услуг населению, включая уход за детьми, пожилыми лицами и инвалидами.
Отдельно считаем необходимым поддержать предложение, касающееся внесения изменений в Закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы», предусматривающего отмену пенсионных преференций для федеральных парламентариев и соответствующей рекомендации членам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», у которых право на ежемесячную доплату к пенсии уже возникло или возникнет до внесения соответствующих изменений, отказаться в установленном порядке от её выплаты. Считаем, что данные предложения и рекомендации отвечают требованию утверждения социальной справедливости, направлены на поддержание принципа равенства, являются оправданными и справедливыми с точки зрения правовой дифференциации социально-экономических прав и свобод граждан и согласуются с коренными социальными интересами населения.
С точки зрения соблюдения конституционных составляющих принципа федеративного устройства нашего государства особо хотелось бы отметить предложения о необходимости сохранения действующих условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера ввиду необходимости создания наиболее благоприятных условий для реализации данными гражданами своих прав с учётом их правового статуса».
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