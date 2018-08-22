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22 августа 2018, 14:10



Красноярская Росгвардия прокачала лето на краевых сборах Юнармии.

Бойцы ОМОНа инсценировали задержание преступников. С использованием специальных имитационных средств они в считанные минуты на импровизированном месте происшествия произвели задержание правонарушителей. Молодые бойцы вневедомственной охраны продемонстрировали комплекс специальных упражнений по рукопашному бою. Кинологи воинской части представили ребятам процесс поиска служебными собаками взрывчатых веществ и задержания преступника. Ребятам со всего Красноярского края рассказали о службе в войсках национальной гвардии, представили экипировку сотрудников и вооружение. Под руководством опытных инструкторов юнармейцы попробовали себя в выполнении нормативов по огневой подготовке, надевании средств РХБ-защиты и средств бронезащиты. Кроме того, детям рассказали о легендарной личности - Герое России генерал-полковнике Анатолии Александровиче Романове. «Всероссийская акция Росгвардии «Прокачай лето!» - это продолжение целенаправленной работы среди молодежи по патриотическому воспитанию и уважительному отношению к Отечеству. Именно такие мероприятия становятся связующим звеном между школьниками и бойцами подразделений Росгвардии, помогают понять специфику службы»,- отметил заместитель начальника управления Росгвардии по Красноярскому краю полковник Дмитрий Орлов.

Просмотров:165 В рамках всероссийской акции «Прокачай лето!» военнослужащие и сотрудники Росгвардии по Красноярскому краю провели комплекс спортивно-патриотических мероприятий для смены краевого Центра допризывной подготовки «Юнармия».Бойцы ОМОНа инсценировали задержание преступников. С использованием специальных имитационных средств они в считанные минуты на импровизированном месте происшествия произвели задержание правонарушителей. Молодые бойцы вневедомственной охраны продемонстрировали комплекс специальных упражнений по рукопашному бою. Кинологи воинской части представили ребятам процесс поиска служебными собаками взрывчатых веществ и задержания преступника.Ребятам со всего Красноярского края рассказали о службе в войсках национальной гвардии, представили экипировку сотрудников и вооружение. Под руководством опытных инструкторов юнармейцы попробовали себя в выполнении нормативов по огневой подготовке, надевании средств РХБ-защиты и средств бронезащиты. Кроме того, детям рассказали о легендарной личности - Герое России генерал-полковнике Анатолии Александровиче Романове.