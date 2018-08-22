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22 августа 2018, 14:16

Подведены итоги экологического проекта «Арктический субботник».


Волонтеры экологического проекта «Арктический субботник» совместно со спасателями управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района на протяжении четырех недель, начиная с 16 июля, проводили рейды по очистке территории поселения от бытового и технического мусора.
По итогам проекта полностью разобран деревянный короб водопровода (520 погонных метров), который располагался у подножья обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения.
На набережной поселения собрано 80 м3 лесоматериалов, которые были переданы населению для личного пользования. Утилизировано 236 м3 строительного мусора, вывезено пять тонн металлолома, нарезано 820 погонных метров труб.
С помощью специальной техники спасателями УГО и ЧС разобрано три деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными.
Кроме этого студенты своими силами возобновили фрагмент обелиска - произвели его затирку цементом и восстановили старое покрытие.

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