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22 августа 2018, 14:29



На Таймыре прошел первый слет волонтеров «Содружество». Участие в нем приняли 60 молодых активистов из Норильска и Дудинки.

Председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов отметил важность проведения слета волонтеров для муниципальной власти и пожелал его участникам плодотворной работы: «Уверен, в рамках слета вы сможете приобрести новые знания и поделиться опытом друг с другом, а также разработать новые программы «добра». «Это мероприятие объединило самых энергичных, активных, неравнодушных жителей Норильска и Таймыра, связанных единым мировоззрением и желанием менять мир к лучшему. Я очень надеюсь, что на этом слете вы найдете новых друзей, партнеров и единомышленников», - отметила начальник управления благотворительных программ компании ЗФ «Норникель» Наталья Дунаева. Открыли мероприятие поднятием флагов России и Таймыра под гимн слета. На протяжении трех дней для волонтеров были организованы различные тематические площадки. Так, в первый день с целью знакомства ведущие специалисты корпоративного университета «Норильский никель» провели командообразовательные игры. Во второй день прошли спортивные мероприятия. Многие участники испытали свои силы на тестовой площадке ГТО. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, были отмечены медалями соответствующих степеней. Затем участники прошли туристический квест, где им предстояло, разбившись на команды, пройти девять испытаний на ловкость, силу и сообразительность, найдя сладкий приз. В рамках образовательной программы были организованы лекции по социальному проектированию, которые провел исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз», заместитель председателя координационного совета партнерства фондов местных сообществ г. Пензы Олег Шарипов. Об истории района, известных исследователях и археологических находках Таймыра волонтерам рассказали представители красноярской региональной общественной организации «Клуб исследователей Таймыра». Также состоялись семинары по креативному мышлению, где директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина рассказала о том, как можно нестандартно смотреть на рождение идеи для собственного проекта, а также по блогингу от руководителя направления департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Анастасии Павловой. Специалист Агентства развития Норильска Алена Иванова провела мастер-класс по фотосопровождению социальных проектов, где продемонстрировала различные идеи для фотографии и дала творческое задание, на котором необходимо было придумать нестандартное фото, используя специально выданный атрибут. Свои мастер-классы провели также косторезы и мастерицы Таймырского дома народного творчества. Здесь все желающие смогли научиться резьбе по рогу оленя, сделав для себя небольшие сувениры, попробовать сыграть в игры народов «Ня» и закинуть маут на хорей. В завершающий день слета был проведен кулинарный конкурс, на котором участникам выдали определенный набор продуктов для приготовления блюд на костре. По завершению слета состоялась экологическая акция по уборке территории. Напомним, организаторами слета являются администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и управление благотворительных программ ЗФ «Норникеля». Комендантской группой выступили специалисты детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор».

Просмотров:146 В минувшие выходные в 29 километрах от столицы Таймыра у реки Сухой Лог в формате палаточного лагеря прошел первый слет волонтеров «Содружество», который объединил порядка 60 участников из числа представителей некоммерческих и общественных организаций Дудинки, Норильска и сотрудников предприятий группы компаний «Норникель».Председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов отметил важность проведения слета волонтеров для муниципальной власти и пожелал его участникам плодотворной работы:«Уверен, в рамках слета вы сможете приобрести новые знания и поделиться опытом друг с другом, а также разработать новые программы «добра».«Это мероприятие объединило самых энергичных, активных, неравнодушных жителей Норильска и Таймыра, связанных единым мировоззрением и желанием менять мир к лучшему. Я очень надеюсь, что на этом слете вы найдете новых друзей, партнеров и единомышленников», - отметила начальник управления благотворительных программ компании ЗФ «Норникель» Наталья Дунаева.Открыли мероприятие поднятием флагов России и Таймыра под гимн слета. На протяжении трех дней для волонтеров были организованы различные тематические площадки. Так, в первый день с целью знакомства ведущие специалисты корпоративного университета «Норильский никель» провели командообразовательные игры.Во второй день прошли спортивные мероприятия. Многие участники испытали свои силы на тестовой площадке ГТО. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, были отмечены медалями соответствующих степеней. Затем участники прошли туристический квест, где им предстояло, разбившись на команды, пройти девять испытаний на ловкость, силу и сообразительность, найдя сладкий приз.В рамках образовательной программы были организованы лекции по социальному проектированию, которые провел исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз», заместитель председателя координационного совета партнерства фондов местных сообществ г. Пензы Олег Шарипов. Об истории района, известных исследователях и археологических находках Таймыра волонтерам рассказали представители красноярской региональной общественной организации «Клуб исследователей Таймыра».Также состоялись семинары по креативному мышлению, где директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина рассказала о том, как можно нестандартно смотреть на рождение идеи для собственного проекта, а также по блогингу от руководителя направления департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Анастасии Павловой.Специалист Агентства развития Норильска Алена Иванова провела мастер-класс по фотосопровождению социальных проектов, где продемонстрировала различные идеи для фотографии и дала творческое задание, на котором необходимо было придумать нестандартное фото, используя специально выданный атрибут.Свои мастер-классы провели также косторезы и мастерицы Таймырского дома народного творчества. Здесь все желающие смогли научиться резьбе по рогу оленя, сделав для себя небольшие сувениры, попробовать сыграть в игры народов «Ня» и закинуть маут на хорей.В завершающий день слета был проведен кулинарный конкурс, на котором участникам выдали определенный набор продуктов для приготовления блюд на костре.По завершению слета состоялась экологическая акция по уборке территории.Напомним, организаторами слета являются администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и управление благотворительных программ ЗФ «Норникеля». Комендантской группой выступили специалисты детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор».