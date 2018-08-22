Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 августа 2018, 14:43



«Зов Севера» доступен каждому. От первопроходцев Таймыра до современного Норильска.

Продолжение серии «Зов Севера» расскажет читателям о том, что было сделано и создано на Таймыре, начиная от первых геологических исследований и разведок и заканчивая строительством мощных заводских корпусов Норильского комбината, причалов Дудинского морского порта, рудников и шахт. Пособие содержит сведения о том, как на таймырской земле появлялись экспедиции, предприятия и организации, осваивался Северный морской путь, строились газопровод Мессояха—Дудинка—Норильск, железная дорога, аэропорты. Познакомиться с новым изданием можно на сайте:

Просмотров:159 Специалисты отдела библиографии и краеведения центральной библиотеки подготовили новое интерактивное справочно-библиографическое пособие «История исследования и освоения Таймыра», составленное на основе фондов и каталогов библиотеки.Продолжение серии «Зов Севера» расскажет читателям о том, что было сделано и создано на Таймыре, начиная от первых геологических исследований и разведок и заканчивая строительством мощных заводских корпусов Норильского комбината, причалов Дудинского морского порта, рудников и шахт. Пособие содержит сведения о том, как на таймырской земле появлялись экспедиции, предприятия и организации, осваивался Северный морской путь, строились газопровод Мессояха—Дудинка—Норильск, железная дорога, аэропорты.Познакомиться с новым изданием можно на сайте: Дудинской централизованной библиотечной системы и на сайте города Дудинки.