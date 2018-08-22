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22 августа 2018, 16:32



Экологи ведут мониторинг влияния, строящегося хвостохранилища ТОФ ЗФ «Норникеля», на прилегающую окружающую среду

Как рассказал руководитель дирекции по реализации проектов обогащения ТОФ Андрей Курчуков, сейчас на объекте завершаются строительно-монтажные работы, и ближе к концу года планируется запустить хвостохранилище в опытно-промышленную эксплуатацию. А мониторингом окружающей среды в районе хвостохранилища ТОФ Специалисты института НИИ СХиЭА занимаются с прошлого года. «За это время мы собрали немалый материал, заложили шесть площадок по периметру хвостохранилища плюс седьмую – эталонную - площадку, для сравнения ситуации. На всех этих точках идет отбор проб почвы на накопление тяжелых металлов, описывается растительный покров, выясняется видовой состав животного мира и фауны, берутся образцы водной биоты и зоопланктона», - рассказал Анатолий Шапкин, руководитель группы экологии и оленеводства отдела природопользования НИИ СХиЭА. Мониторинг будет продолжаться в течение пяти лет, и в результате ученые получат динамику воздействия на окружающую среду. На строительстве нового хвостохранилища также применяются новые разработки, направленные на повышение экологической безопасности объекта. Например, в отстойном пруду хвостохранилища использован защитный слой геомембраны, что позволит минимизировать влияние сточных вод на почву. Работу планируется вести вообще в бессточном режиме: вода из хвостохранилища будет возвращаться обратно на фабрику, для повторного ее использования в технологическом процессе. Возврат оборотной воды естественно сократит на фабрике потребление свежей. Также на хвостохранилище предусмотрена сеть контрольно-измерительной аппаратуры: наблюдательные и температурные скважины, которые обеспечат ежегодный мониторинг состояния дамб. А трубопровод для транспортировки «хвостов» имеет дорогостоящее внутреннее покрытие из полиуретана, что минимизирует риск его порыва.

Просмотров:124 Будущее хранилище для складирования отвальных «хвостов» Талнахской обогатительной фабрики еще не запущено, но, чтобы в перспективе оценить его влияние на окрестную тундру, нужно отслеживать ситуацию в развитии, то есть начать заранее.Как рассказал руководитель дирекции по реализации проектов обогащения ТОФ Андрей Курчуков, сейчас на объекте завершаются строительно-монтажные работы, и ближе к концу года планируется запустить хвостохранилище в опытно-промышленную эксплуатацию.А мониторингом окружающей среды в районе хвостохранилища ТОФ Специалисты института НИИ СХиЭА занимаются с прошлого года.Мониторинг будет продолжаться в течение пяти лет, и в результате ученые получат динамику воздействия на окружающую среду.На строительстве нового хвостохранилища также применяются новые разработки, направленные на повышение экологической безопасности объекта. Например, в отстойном пруду хвостохранилища использован защитный слой геомембраны, что позволит минимизировать влияние сточных вод на почву. Работу планируется вести вообще в бессточном режиме: вода из хвостохранилища будет возвращаться обратно на фабрику, для повторного ее использования в технологическом процессе. Возврат оборотной воды естественно сократит на фабрике потребление свежей.Также на хвостохранилище предусмотрена сеть контрольно-измерительной аппаратуры: наблюдательные и температурные скважины, которые обеспечат ежегодный мониторинг состояния дамб. А трубопровод для транспортировки «хвостов» имеет дорогостоящее внутреннее покрытие из полиуретана, что минимизирует риск его порыва.