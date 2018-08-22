Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 августа 2018, 16:33



У «Норильского никеля» новый капитан. Им стал в прошлом игрок сборной России Сергей Сергеев.

«Мне очень приятно, потому что это выбор и команды, и тренерского штаба. Быть капитаном - это большая ответственность, потому что нельзя опускать ту планку, которую ты поднял. В любом эпизоде ты должен найти нужные слова для команды. Мы хотим доказать своей игрой, что готовы бороться за высокие места. Для этого сейчас очень многое делается. Будем двигаться вверх и добиваться положительных результатов», - отметил Сергей Сергеев. Напомним, что сейчас «Норильский никель» участвует в традиционном предсезонном розыгрыше Кубка Урала, который проходит в Екатеринбурге. Помимо норильчан в турнире также участвуют екатеринбургские «Синара» и ЗиК, «Газпром-Югра» (Югорск) и «Ухта». Свой первый матч в рамках этого турнира подопечные Александра Соколова уже провели, уступив прошлогоднему чемпиону Суперлиги «Газпром-Югре» - 1:3. Сегодня северяне проведут игру против «Синары». Остается добавить, что Суперлига стартует 2 сентября – «Норникель» на выезде сыграет против «Динамо» (Самара). Первая домашняя встреча для норильчан состоится 2 ноября против «Синары».

Просмотров:127 В заполярном клубе пояснили, что процедура выбора капитана стандартна: игроки и тренеры выдвигают трех кандидатов (капитана и двух вице-капитанов), после чего происходит подсчет голосов. В итоге наибольшее количество голосов набрал Сергей Сергеев, который и примерит капитанскую повязку на предстоящий сезон. Сергей Сытин и Николай Канивец выбраны вице-капитанами. Добавим, что в составе «Норникеля» Сергеев выступает второй сезон.Напомним, что сейчас «Норильский никель» участвует в традиционном предсезонном розыгрыше Кубка Урала, который проходит в Екатеринбурге. Помимо норильчан в турнире также участвуют екатеринбургские «Синара» и ЗиК, «Газпром-Югра» (Югорск) и «Ухта». Свой первый матч в рамках этого турнира подопечные Александра Соколова уже провели, уступив прошлогоднему чемпиону Суперлиги «Газпром-Югре» - 1:3. Сегодня северяне проведут игру против «Синары».Остается добавить, что Суперлига стартует 2 сентября – «Норникель» на выезде сыграет против «Динамо» (Самара). Первая домашняя встреча для норильчан состоится 2 ноября против «Синары».