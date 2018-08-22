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День рождения полярного жирафа Нони

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
22 августа 2018, 16:44

Продолжаются ставшие уже традиционными дворовые встречи депутатов Норильска с горожанами.


На этот раз председатель НГСД совместно с руководителями администрации и УК встретились с жильцами дома 21 по ул. Б. Хмельницкого.
Во время встречи жильцы попросили обратить внимание на состояние фасада и кровли здания, а также дворовой асфальтировки. От некоторых жильцов прозвучала довольно жесткая критика в адрес УК «Жилкомсервис», которая обслуживает это здание. Те, в свою очередь, отметили, что многие граждане имеют задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Конкретно по этому дому долг составляет почти 3 млн 600 тысяч рублей. Для справки: ремонт одного подъезда стоит 400 тысяч рублей.
Тем не менее, несмотря на долги, кровлю отремонтировать можно было бы уже в этом году. Деньги на это были выделены из регионального фонда капитальных ремонтов. Но не сложилось - жильцы не смогли провести общее собрание собственников, а без этого решения ничего ремонтировать нельзя.
Что касается ремонта фасада, то он запланирован на 2020 год. Деньги выделят из городского бюджета. Жильцам также напомнили, что с осени 2015 года по январь 2018-го в доме был проведен ремонт 170 кв. м металлической кровли и 100 кв. м стяжки чердачного перекрытия, осуществлена частичная замена и ремонт подъездных дверей, а также окраска электрощитов и чердачных люков и прочее.
«Как ни странно, но в Норильске основные неплательщики – это люди с достатком, для которых выбранная позиция является принципиальной, - сказал Александр Пестряков. – История этого двора заключается в том, что инициатива от некоторых жителей исходит, но они пока не знают, как лучше взаимодействовать с нами. Для нас же важно, чтобы норильчане понимали необходимость участия в собраниях собственников жилья, которые проводятся по инициативе управляющей компании или муниципалитета. У нас есть конкретные примеры так называемых активных дворов, например, - Талнахская, 27. Там уже и «праздники двора» проходят, и территория облагораживается. И количество таких дворов в Большом Норильске растет. Мы хотим донести до норильчан, что коллективный диалог эффективнее одиночных обращений».
Предложили жильцам повнимательнее присмотреться и к программе «Формирование современной городской среды» - десятки норильских дворов уже благоустроены за счет средств федерального бюджета. Подробную информацию можно найти на официальном сайте города.
Остается добавить, что 9 сентября муниципалитет проведет традиционный опрос по теме благоустройства дворов и микрорайонов. Самых активных участников опроса ждут благоустроенные дворы уже в следующем году.

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