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22 августа 2018, 16:44



Продолжаются ставшие уже традиционными дворовые встречи депутатов Норильска с горожанами.

Во время встречи жильцы попросили обратить внимание на состояние фасада и кровли здания, а также дворовой асфальтировки. От некоторых жильцов прозвучала довольно жесткая критика в адрес УК «Жилкомсервис», которая обслуживает это здание. Те, в свою очередь, отметили, что многие граждане имеют задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Конкретно по этому дому долг составляет почти 3 млн 600 тысяч рублей. Для справки: ремонт одного подъезда стоит 400 тысяч рублей. Тем не менее, несмотря на долги, кровлю отремонтировать можно было бы уже в этом году. Деньги на это были выделены из регионального фонда капитальных ремонтов. Но не сложилось - жильцы не смогли провести общее собрание собственников, а без этого решения ничего ремонтировать нельзя. Что касается ремонта фасада, то он запланирован на 2020 год. Деньги выделят из городского бюджета. Жильцам также напомнили, что с осени 2015 года по январь 2018-го в доме был проведен ремонт 170 кв. м металлической кровли и 100 кв. м стяжки чердачного перекрытия, осуществлена частичная замена и ремонт подъездных дверей, а также окраска электрощитов и чердачных люков и прочее. «Как ни странно, но в Норильске основные неплательщики – это люди с достатком, для которых выбранная позиция является принципиальной, - сказал Александр Пестряков. – История этого двора заключается в том, что инициатива от некоторых жителей исходит, но они пока не знают, как лучше взаимодействовать с нами. Для нас же важно, чтобы норильчане понимали необходимость участия в собраниях собственников жилья, которые проводятся по инициативе управляющей компании или муниципалитета. У нас есть конкретные примеры так называемых активных дворов, например, - Талнахская, 27. Там уже и «праздники двора» проходят, и территория облагораживается. И количество таких дворов в Большом Норильске растет. Мы хотим донести до норильчан, что коллективный диалог эффективнее одиночных обращений». Предложили жильцам повнимательнее присмотреться и к программе «Формирование современной городской среды» - десятки норильских дворов уже благоустроены за счет средств федерального бюджета. Подробную информацию можно найти на официальном сайте города. Остается добавить, что 9 сентября муниципалитет проведет традиционный опрос по теме благоустройства дворов и микрорайонов. Самых активных участников опроса ждут благоустроенные дворы уже в следующем году.

Просмотров:159 На этот раз председатель НГСД совместно с руководителями администрации и УК встретились с жильцами дома 21 по ул. Б. Хмельницкого.Во время встречи жильцы попросили обратить внимание на состояние фасада и кровли здания, а также дворовой асфальтировки. От некоторых жильцов прозвучала довольно жесткая критика в адрес УК «Жилкомсервис», которая обслуживает это здание. Те, в свою очередь, отметили, что многие граждане имеют задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Конкретно по этому дому долг составляет почти 3 млн 600 тысяч рублей. Для справки: ремонт одного подъезда стоит 400 тысяч рублей.Тем не менее, несмотря на долги, кровлю отремонтировать можно было бы уже в этом году. Деньги на это были выделены из регионального фонда капитальных ремонтов. Но не сложилось - жильцы не смогли провести общее собрание собственников, а без этого решения ничего ремонтировать нельзя.Что касается ремонта фасада, то он запланирован на 2020 год. Деньги выделят из городского бюджета. Жильцам также напомнили, что с осени 2015 года по январь 2018-го в доме был проведен ремонт 170 кв. м металлической кровли и 100 кв. м стяжки чердачного перекрытия, осуществлена частичная замена и ремонт подъездных дверей, а также окраска электрощитов и чердачных люков и прочее.Предложили жильцам повнимательнее присмотреться и к программе «Формирование современной городской среды» - десятки норильских дворов уже благоустроены за счет средств федерального бюджета. Подробную информацию можно найти на официальном сайте города.Остается добавить, что 9 сентября муниципалитет проведет традиционный опрос по теме благоустройства дворов и микрорайонов. Самых активных участников опроса ждут благоустроенные дворы уже в следующем году.