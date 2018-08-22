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22 августа 2018, 17:34



Семь дней в холодной воде. В Красноярском водохранилище завершен беспрецедентный заплыв.

Протяженность заплыва составила около 400 километров в холодной воде и продлилась семь дней. Ежедневно восемь участников плыли с 6.00 до 22.00, меняясь каждые 30 минут. Всего каждый из них проплыл в воде температурой от 12 до 18 градусов около 15 часов. Финишные метры они проплыли все вместе, держа в руках российские флаги. Официальный представитель «Книги рекордов России» объявила, что рекорд зафиксирован – подтвержденная дистанция составляет 373 километра 100 метров. В числе восьми рекордсменов именитые спортсмены: чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, участник заплыва через Берингов пролив, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс» Николай Петшак, вице-президент федерации плавания Красноярского края Дмитрий Похабов, чемпионка мира по плаванию в холодной воде, мастер спорта по полиатлону Дарья Исиченко, участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах, чемпион и рекордсмен России, пятикратный чемпион мира по плаванию в холодной воде Алексей Ковригин, а также чемпионы России по плаванию в холодной воде Олег Чекушкин и Алексей Степанов, чемпион России по плаванию в ледяной воде Ярослав Доценко и чемпионка России по плаванию в ледяной воде Марина Смагина. Напомним, что стартовали участники 15 августа из Абакана.

Просмотров:119 Сегодня, в День Государственного флага РФ, в заливе Шумиха Красноярского водохранилища финишировали участники беспрецедентного эстафетного заплыва, сообщает НИА-Красноярск.Протяженность заплыва составила около 400 километров в холодной воде и продлилась семь дней.Ежедневно восемь участников плыли с 6.00 до 22.00, меняясь каждые 30 минут. Всего каждый из них проплыл в воде температурой от 12 до 18 градусов около 15 часов. Финишные метры они проплыли все вместе, держа в руках российские флаги.Официальный представитель «Книги рекордов России» объявила, что рекорд зафиксирован – подтвержденная дистанция составляет 373 километра 100 метров.В числе восьми рекордсменов именитые спортсмены: чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, участник заплыва через Берингов пролив, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс» Николай Петшак, вице-президент федерации плавания Красноярского края Дмитрий Похабов, чемпионка мира по плаванию в холодной воде, мастер спорта по полиатлону Дарья Исиченко, участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах, чемпион и рекордсмен России, пятикратный чемпион мира по плаванию в холодной воде Алексей Ковригин, а также чемпионы России по плаванию в холодной воде Олег Чекушкин и Алексей Степанов, чемпион России по плаванию в ледяной воде Ярослав Доценко и чемпионка России по плаванию в ледяной воде Марина Смагина.Напомним, что стартовали участники 15 августа из Абакана.