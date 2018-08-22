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22 августа 2018, 18:19



Интерес жителей Красноярского края к потребительскими ипотечным кредитам постоянно растет.

В ипотечном и в потребительском кредитовании полугодовой рост оказался примерно одинаковым – 9,7 млрд и 10,7 млрд соответственно. Но его темпы в течение периода существенно отличалась. Так, в январе и феврале 2018 года увеличение кредитного портфеля физических лиц происходило за счет ипотеки, когда ее доли в приросте составляли 92% и 85% в соответствующие месяцы. В мае и июне больший прирост обеспечивало потребительское кредитование: его доли в общем приросте составляли 67% и 60%, сообщает пресс-служба отделения Красноярск Сибирского ГУ Банка России. За полгода улучшилось качество кредитного портфеля: просроченная задолженность снизилась на 3,8%. «Ипотечные продукты остаются востребованными за счет выгодных условий, в первую очередь ценовых. В то же время мы отмечаем восстановление спроса на потребительские кредиты, когда жители края делают крупные покупки, решают свои бытовые вопросы, используя предложения банков», – прокомментировал ситуацию, управляющий отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Сергей Журавлев.

Просмотров:138 Кредитный портфель жителей Красноярского края с января по июнь 2018 года вырос на 20,4 млрд рублей, достигнув 308,3 млрд рублей, сообщает НИА-Красноярск.В ипотечном и в потребительском кредитовании полугодовой рост оказался примерно одинаковым – 9,7 млрд и 10,7 млрд соответственно. Но его темпы в течение периода существенно отличалась.Так, в январе и феврале 2018 года увеличение кредитного портфеля физических лиц происходило за счет ипотеки, когда ее доли в приросте составляли 92% и 85% в соответствующие месяцы. В мае и июне больший прирост обеспечивало потребительское кредитование: его доли в общем приросте составляли 67% и 60%, сообщает пресс-служба отделения Красноярск Сибирского ГУ Банка России.За полгода улучшилось качество кредитного портфеля: просроченная задолженность снизилась на 3,8%.«Ипотечные продукты остаются востребованными за счет выгодных условий, в первую очередь ценовых. В то же время мы отмечаем восстановление спроса на потребительские кредиты, когда жители края делают крупные покупки, решают свои бытовые вопросы, используя предложения банков», – прокомментировал ситуацию, управляющий отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Сергей Журавлев.