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22 августа 2018, 18:24



Пятеро юных норильчан получили свои первые паспорта в День Государственного флага Российской Федерации.

Заместитель начальника отдела МВД России по городу Норильску подполковник внутренней службы Мурад Вагабов поздравил собравшихся с праздником и вручил первые паспорта пятерым юным норильчанам, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Руководитель поздравил ребят со знаменательным событием в их жизни и отметил, что получение паспорта – это важное событие в жизни каждого человека, которое ко многому обязывает. Правоохранители пожелали юным гражданам Российской Федерации успехов во взрослой жизни, знать и отстаивать свои права, соблюдать закон и правильно выстраивать жизненные приоритеты. В свою очередь подростки признались, что получить паспорт в столь праздничный день - особенно почетно.

Просмотров:103 Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дню Государственного флага Российской федерации, прошло в отделе МВД России по г. Норильску. Участие в нем приняли руководители полицейского ведомства и активные горожане.Заместитель начальника отдела МВД России по городу Норильску подполковник внутренней службы Мурад Вагабов поздравил собравшихся с праздником и вручил первые паспорта пятерым юным норильчанам, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Руководитель поздравил ребят со знаменательным событием в их жизни и отметил, что получение паспорта – это важное событие в жизни каждого человека, которое ко многому обязывает.Правоохранители пожелали юным гражданам Российской Федерации успехов во взрослой жизни, знать и отстаивать свои права, соблюдать закон и правильно выстраивать жизненные приоритеты. В свою очередь подростки признались, что получить паспорт в столь праздничный день - особенно почетно.