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22 августа 2018, 18:34



Знакомство в кафе для жительницы Норильска закончилось пропажей 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что в июне текущего года потерпевшая познакомилась в кафе с молодым человеком, после чего пригласила его к себе домой. После совместного распития спиртного женщина уснула, а гость вытащил из сумки хозяйки 50 тысяч рублей и банковскую карту, к которой была прикреплена бумажка с пин-кодом. Впоследствии подозреваемый через банкомат снял с карты 150 тысяч рублей. Похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды. По данному факту в отношении 25-летнего молодого человека, подозреваемого в краже, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с банковской карты». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Ведется расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:130 В дежурную часть полиции обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала, что у нее похитили 200 тысяч рублей.Сотрудники полиции выяснили, что в июне текущего года потерпевшая познакомилась в кафе с молодым человеком, после чего пригласила его к себе домой. После совместного распития спиртного женщина уснула, а гость вытащил из сумки хозяйки 50 тысяч рублей и банковскую карту, к которой была прикреплена бумажка с пин-кодом. Впоследствии подозреваемый через банкомат снял с карты 150 тысяч рублей. Похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды.По данному факту в отношении 25-летнего молодого человека, подозреваемого в краже, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с банковской карты». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Ведется расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.