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22 августа 2018, 18:45



Учеников четвертой гимназии из аварийного здания «расселили» по трем учебным заведениям Норильска.

Сейчас в гимназию № 4 записаны более 670 учеников. Этим летом стало ясно, что главный корпус гимназии в его нынешнем состоянии к дальнейшей эксплуатации непригоден. Ну а второй корпус без «старшего брата» работать тоже не может, так как там нет собственной столовой. В связи с этим было принято решение о том, что первые классы, а это 75 детей, будут учиться во втором корпусе школы № 1 (ул. Севастопольская, 8а). Учащиеся 2-4-х классов — 208 человек — переходят во второй корпус гимназии № 1 (ул. Талнахская, 23). Еще 390 человек – это 19 классов с 5–го по 11–й - будут учиться в здании интерната № 2 (ул. Кирова, 34). Что касается самого здания гимназии № 4 на ул. Пушкина, 8, то окончательного решения – сносить его или подвергнуть реконструкции – пока не принято. Сейчас управление капитального ремонта и строительства ищет подрядчика для предпроектной оценки объекта: необходимо провести изыскания и определить степень износа бетонных перекрытий и стеновых панелей - деревянные перекрытия здания, построенного еще в 1950 году, уже давно потеряли свою несущую способность. Подробно о том, какие условия предоставят ученикам четвертой гимназии на новых местах, читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:137 В преддверии нового учебного года начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин провел осмотр трех учебных заведений, в которых будут обучаться гимназисты.Сейчас в гимназию № 4 записаны более 670 учеников. Этим летом стало ясно, что главный корпус гимназии в его нынешнем состоянии к дальнейшей эксплуатации непригоден. Ну а второй корпус без «старшего брата» работать тоже не может, так как там нет собственной столовой. В связи с этим было принято решение о том, что первые классы, а это 75 детей, будут учиться во втором корпусе школы № 1 (ул. Севастопольская, 8а). Учащиеся 2-4-х классов — 208 человек — переходят во второй корпус гимназии № 1 (ул. Талнахская, 23). Еще 390 человек – это 19 классов с 5–го по 11–й - будут учиться в здании интерната № 2 (ул. Кирова, 34).Что касается самого здания гимназии № 4 на ул. Пушкина, 8, то окончательного решения – сносить его или подвергнуть реконструкции – пока не принято. Сейчас управление капитального ремонта и строительства ищет подрядчика для предпроектной оценки объекта: необходимо провести изыскания и определить степень износа бетонных перекрытий и стеновых панелей - деревянные перекрытия здания, построенного еще в 1950 году, уже давно потеряли свою несущую способность.Подробно о том, какие условия предоставят ученикам четвертой гимназии на новых местах, читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».