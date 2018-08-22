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22 августа 2018, 19:26



И зазвонят колокола. У нового норильского храма появился свой голос.

Четыре больших и пять малых колоколов, изготовленные в мастерской Воронежа, сразу после освящения подняли на звонницу. Интересно, что новые колокола по современным технологиям могут звучать и с помощью электронного «звонаря» - с использованием специальных программ, которые будут запускаться через мобильное приложение. Владыка Агафангел поблагодарил всех, кто принял участие в богоугодном деле, и выразил надежду, что после освящения нового храмового комплекса в сентябре, он станет центром духовного притяжения для норильчан. После чина освящения глава нашей епархии провел экскурсию по храмовому комплексу для участников хора и сестер милосердия. Подробности читайте в ближайших номерах «Заполярной правды».

Просмотров:128 В Норильске на улице Мира, 6, завершается возведение храма, посвященного новомученикам и исповедникам Церкви Русской. 22 августа, почти через три года после начала строительства, епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершил чин освящения колоколов.Четыре больших и пять малых колоколов, изготовленные в мастерской Воронежа, сразу после освящения подняли на звонницу. Интересно, что новые колокола по современным технологиям могут звучать и с помощью электронного «звонаря» - с использованием специальных программ, которые будут запускаться через мобильное приложение.Владыка Агафангел поблагодарил всех, кто принял участие в богоугодном деле, и выразил надежду, что после освящения нового храмового комплекса в сентябре, он станет центром духовного притяжения для норильчан. После чина освящения глава нашей епархии провел экскурсию по храмовому комплексу для участников хора и сестер милосердия.Подробности читайте в ближайших номерах «Заполярной правды».