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День рождения полярного жирафа Нони

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
23 августа 2018, 11:12

Помоги пойти учиться.


Управление социальной политики администрации города Норильска (далее - Управление) в рамках ежегодной межведомственной акции «Помоги пойти учиться», проводимой на территории Красноярского края в период в 15.08.2018 по 01.10.2018, уведомляет граждан о возможности оформления мер социальной поддержки для обеспечения подготовки детей к началу учебного года.
Так, в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» предусмотрено ежегодное пособие на ребенка школьного возраста (далее - ежегодное пособие).
Право на ежегодное пособие имеет один из родителей (лицо, его заменяющее) многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид, совместно проживающий с ребенком (детьми). Ежегодное пособие назначается в размере 2939,00 рублей на каждого ребенка один раз в течение календарного года.
Для рассмотрения вопроса о возможности оформления ежегодного пособия необходимо представить следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации заявителя;
- свидетельства о рождении ребенка (детей) (для детей возраста старше 14 лет дополнительно - паспорт гражданина Российской Федерации);
- справка (-и), подтверждающая (-ие) факт и период обучения ребенка (детей) в общеобразовательной организации (ребенка (детей) достигшего (-их) возраста 18 лет, обучающегося (-ихся) в общеобразовательной организации) (форма 1-СП);
- выписка из финансового лицевого счета или выписка из домовой книги по месту жительства заявителя;
- справки, подтверждающие факт установления инвалидности родителей (лиц, их заменяющих), выданные федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид);
- документ (правовой акт, судебный акт, договор), подтверждающий факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью (для усыновленных, опекаемых либо приемных детей);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (представляется по собственной инициативе заявителя).
Дополнительно сообщаю о том, что Решением Норильского городского Совета депутатов от 21.09.2010 № 28-676 установлена материальная помощь семьям, имеющим детей школьного возраста, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (далее - ВПМ), установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края (на II квартал 2018 года ВПМ составляет 16500,00 рублей) для оплаты расходов, связанных с началом учебного года, учебным процессом на приобретение школьно-письменных принадлежностей.
Для получения более подробной информации и предоставления документов необходимо обратиться в отделы по приему документов на оказание социальных услуг Управления:
- Центральный район – ул. Советская, д. 14, кабинеты № 26, 27, 28;
- район Талнах – ул. Полярная, д. 7, кабинет № 3;
- район Кайеркан – ул. Шахтерская, д. 9а, кабинет № 102.
Телефоны для справок: 42-50-45, 46-14-37.
Часы приема:
- понедельник, среда, четверг, пятница - с 10.00 до 17.00;
- вторник - с 10.00 до 18.00.
Последняя пятница каждого месяца – неприемный день.

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