Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 августа 2018, 12:08



Норильск готовится к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2018».

В Норильске «Кросс нации - 2018» стартует 8 сентября. В рамках мероприятия состоится легкоатлетический пробег на стадионе «Заполярник» (ул. Пушкина, д. 7). Участниками спортивного мероприятия станут спортсмены детско-юношеских спортивных школ, школьники, студенты ссузов, вузов, работники группы компаний "Норильский никель", а также все желающие жители, которые решили проверить свои способности на беговых дорожках стадиона. Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.00, в 11.15 стартуют первые забеги. В программе соревнований следующие дистанции: 500 м - девочки 2008 г. р. и младше, мальчики 2008 г. р. и младше; 1 000 м – девочки 2006-2007 г. р., мальчики 2006-2007 г. р.; 2 000 м – девушки 2004-2005 г. р, юноши 2004-2005 г. р.; 3 000 м – девушки 2002-2003 г. р., юноши 2002-2003 г. р.; 4 000 м – женщины 2001 г. р. и старше, мужчины 2001 г. р. и старше. Также пройдут забеги в рамках ВФСК ГТО среди мужчин и женщин на дистанции 2000, 3000 и 5000 м. Заявки на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2018», заверенные врачом, принимаются с 27 августа по 5 сентября с 09.00 до 18.00 по адресу: ул. Комсомольская д. 4, управление по спорту администрации города Норильска, отдел учебных заведений, кабинет № 19, контактный телефон 43-72-35*3007 (3006).

Просмотров:179 Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится ежегодно во всех городах России, это масштабное спортивное мероприятие затрагивает большинство городов страны.В Норильске «Кросс нации - 2018» стартует 8 сентября. В рамках мероприятия состоится легкоатлетический пробег на стадионе «Заполярник» (ул. Пушкина, д. 7). Участниками спортивного мероприятия станут спортсмены детско-юношеских спортивных школ, школьники, студенты ссузов, вузов, работники группы компаний "Норильский никель", а также все желающие жители, которые решили проверить свои способности на беговых дорожках стадиона.Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.00, в 11.15 стартуют первые забеги. В программе соревнований следующие дистанции:500 м - девочки 2008 г. р. и младше, мальчики 2008 г. р. и младше;1 000 м – девочки 2006-2007 г. р., мальчики 2006-2007 г. р.;2 000 м – девушки 2004-2005 г. р, юноши 2004-2005 г. р.;3 000 м – девушки 2002-2003 г. р., юноши 2002-2003 г. р.;4 000 м – женщины 2001 г. р. и старше, мужчины 2001 г. р. и старше.Также пройдут забеги в рамках ВФСК ГТО среди мужчин и женщин на дистанции 2000, 3000 и 5000 м.Заявки на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2018», заверенные врачом, принимаются с 27 августа по 5 сентября с 09.00 до 18.00 по адресу: ул. Комсомольская д. 4, управление по спорту администрации города Норильска, отдел учебных заведений, кабинет № 19, контактный телефон 43-72-35*3007 (3006).