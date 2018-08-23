Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 августа 2018, 12:44



Специфику арктических СМИ обсудят в офисе экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» (г. Москва).

По мнению некоторых экспертов, в настоящее время электронные СМИ практически полностью вытеснили своих бумажных собратьев. И несмотря на то что телевидение и радио до сих пор функционируют, в основном люди привыкли получать информацию из интернета. Даже самые крупные медиа стремятся занять свою нишу в онлайн. Однако во многих регионах России газеты и журналы остаются единственным источником информации, в силу того что в отдаленных территориях у многих жителей отсутствует доступ к Всемирной сети. Одним из таких регионов является Арктика. На мероприятие в "ПОРА" приглашены журналисты и PR-специалисты арктических медиа. Модератором выступит координатор программ «ПОРА» Александр Стоцкий, со-модератором - координатор по СМИ «ПОРА» Марина Горецкая, пишет НИА-Красноярск. В ходе дискуссии планируется обсудить ряд важных вопросов. Среди них: Как арктические медиа получают информацию от госорганов и других организаций с Большой земли, каким образом они сортируют получаемую информацию? Какова судьба местных теле- и радиоканалов? Мировые, федеральные или локальные – какие новости вызывают больший интерес у северян? Реклама: какие СМИ более востребованы у рекламодателей? Какие СМИ пользуются большей популярностью в Арктике – онлайн или оффлайн?

Просмотров:181 Дискуссионный клуб на тему «Специфика арктических медиа» состоится 28 августа.По мнению некоторых экспертов, в настоящее время электронные СМИ практически полностью вытеснили своих бумажных собратьев. И несмотря на то что телевидение и радио до сих пор функционируют, в основном люди привыкли получать информацию из интернета. Даже самые крупные медиа стремятся занять свою нишу в онлайн.Однако во многих регионах России газеты и журналы остаются единственным источником информации, в силу того что в отдаленных территориях у многих жителей отсутствует доступ к Всемирной сети. Одним из таких регионов является Арктика.На мероприятие в "ПОРА" приглашены журналисты и PR-специалисты арктических медиа. Модератором выступит координатор программ «ПОРА» Александр Стоцкий, со-модератором - координатор по СМИ «ПОРА» Марина Горецкая, пишет НИА-Красноярск.В ходе дискуссии планируется обсудить ряд важных вопросов. Среди них:Как арктические медиа получают информацию от госорганов и других организаций с Большой земли, каким образом они сортируют получаемую информацию?Какова судьба местных теле- и радиоканалов?Мировые, федеральные или локальные – какие новости вызывают больший интерес у северян?Реклама: какие СМИ более востребованы у рекламодателей?Какие СМИ пользуются большей популярностью в Арктике – онлайн или оффлайн?