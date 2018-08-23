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23 августа 2018, 12:52



При поддержке «Норникеля» в Забайкальском крае открылся первый в регионе детский технопарк. В 2018 году компания выделила на реализацию проекта 20 млн рублей.

Новый технопарк намерен подать заявку на участие в формировании современного «Кванториума» и получить государственное финансирование в размере 80 млн рублей на его реализацию. Комментируя открытие технопарка, статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов отметил, что для компании это целенаправленная инвестиция средств в будущих инженеров, высококвалифицированных специалистов, которые начинают свой путь с современного технического кружка. «Позднее они осознанно сделают выбор профессии, получат в вузе инженерную специальность и придут как на Быстринский ГОК, оснащенный высокотехнологичным промышленным оборудованием, так и на другие предприятия края. Мы вкладываем средства в юных техников, молодое поколение, и девиз технопарка «Сегодня – юный техник, завтра – инженер» как нельзя лучше отражает суть сегодняшнего события» - подчеркнул Гасумянов. Для «Норникеля» это не первый проект по поддержке развития научно-технических центров. Весной 2017 года был открыт «Кванториум» в Красноярске, где обучаются школьники с 12 до 17 лет. Занятия в технопарке проходят в формате интерактивных лекций, тренингов и деловых игр. Компания является традиционным партнером Всероссийского фестиваля науки, а также проводит ежегодные профориентационные и научно-технические марафоны «АрктикPRO» для школьников из Заполярья. В Норильске и Мончегорске уже действуют инновационные лаборатории научно-технического творчества "Фаблаб". В этом году по инициативе компании стартовал новый образовательный проект «РобоНикель». Он предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удаленных регионах России и формирование кадров для высокотехнологичных профессий будущего.

Просмотров:204 В крае появилась площадка, оснащенная инновационным оборудованием для реализации проектов в судо- и авиастроении, робототехнике и IT-технологиях. В хайтек-цехе можно будет получить конструкторские навыки, смастерить изделия с использованием лазерного оборудования.Новый технопарк намерен подать заявку на участие в формировании современного «Кванториума» и получить государственное финансирование в размере 80 млн рублей на его реализацию.Комментируя открытие технопарка, статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов отметил, что для компании это целенаправленная инвестиция средств в будущих инженеров, высококвалифицированных специалистов, которые начинают свой путь с современного технического кружка.Для «Норникеля» это не первый проект по поддержке развития научно-технических центров. Весной 2017 года был открыт «Кванториум» в Красноярске, где обучаются школьники с 12 до 17 лет. Занятия в технопарке проходят в формате интерактивных лекций, тренингов и деловых игр. Компания является традиционным партнером Всероссийского фестиваля науки, а также проводит ежегодные профориентационные и научно-технические марафоны «АрктикPRO» для школьников из Заполярья. В Норильске и Мончегорске уже действуют инновационные лаборатории научно-технического творчества "Фаблаб". В этом году по инициативе компании стартовал новый образовательный проект «РобоНикель». Он предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удаленных регионах России и формирование кадров для высокотехнологичных профессий будущего.