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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
23 августа 2018, 12:52

При поддержке «Норникеля» в Забайкальском крае открылся первый в регионе детский технопарк. В 2018 году компания выделила на реализацию проекта 20 млн рублей.


В крае появилась площадка, оснащенная инновационным оборудованием для реализации проектов в судо- и авиастроении, робототехнике и IT-технологиях. В хайтек-цехе можно будет получить конструкторские навыки, смастерить изделия с использованием лазерного оборудования.
Новый технопарк намерен подать заявку на участие в формировании современного «Кванториума» и получить государственное финансирование в размере 80 млн рублей на его реализацию.
Комментируя открытие технопарка, статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов отметил, что для компании это целенаправленная инвестиция средств в будущих инженеров, высококвалифицированных специалистов, которые начинают свой путь с современного технического кружка.
«Позднее они осознанно сделают выбор профессии, получат в вузе инженерную специальность и придут как на Быстринский ГОК, оснащенный высокотехнологичным промышленным оборудованием, так и на другие предприятия края. Мы вкладываем средства в юных техников, молодое поколение, и девиз технопарка «Сегодня – юный техник, завтра – инженер» как нельзя лучше отражает суть сегодняшнего события» - подчеркнул Гасумянов.
Для «Норникеля» это не первый проект по поддержке развития научно-технических центров. Весной 2017 года был открыт «Кванториум» в Красноярске, где обучаются школьники с 12 до 17 лет. Занятия в технопарке проходят в формате интерактивных лекций, тренингов и деловых игр. Компания является традиционным партнером Всероссийского фестиваля науки, а также проводит ежегодные профориентационные и научно-технические марафоны «АрктикPRO» для школьников из Заполярья. В Норильске и Мончегорске уже действуют инновационные лаборатории научно-технического творчества "Фаблаб". В этом году по инициативе компании стартовал новый образовательный проект «РобоНикель». Он предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удаленных регионах России и формирование кадров для высокотехнологичных профессий будущего.

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    Список новостей

 23 августа 2018 
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14:51   Задержание в Норильске вербовщиков ИГИЛ прокомментировал сенатор Андрей Клишас. 14:01   Совокупный долг россиян перед банками превысил 13 триллионов рублей.
13:56   Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагополучной ситуации по кори в Европе. 13:08   МФК «Норильский никель» потерпел второе поражение кряду на Кубке Урала.
13:08   Аварийная посадка. Самолет, вылетевший из Норильска, экстренно сел в аэропорту Сургута. 12:52   При поддержке «Норникеля» в Забайкальском крае открылся первый в регионе детский технопарк. В 2018 году компания выделила на реализацию проекта 20 млн рублей.
12:44   Специфику арктических СМИ обсудят в офисе экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» (г. Москва). 12:08   Норильск готовится к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2018».
11:12   Помоги пойти учиться.

 22 августа 2018 
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16:44   Продолжаются ставшие уже традиционными дворовые встречи депутатов Норильска с горожанами. 16:33   У «Норильского никеля» новый капитан. Им стал в прошлом игрок сборной России Сергей Сергеев.
16:32   Экологи ведут мониторинг влияния, строящегося хвостохранилища ТОФ ЗФ «Норникеля», на прилегающую окружающую среду 14:43   «Зов Севера» доступен каждому. От первопроходцев Таймыра до современного Норильска.
14:29   На Таймыре прошел первый слет волонтеров «Содружество». Участие в нем приняли 60 молодых активистов из Норильска и Дудинки. 14:16   Подведены итоги экологического проекта «Арктический субботник».
14:10   Красноярская Росгвардия прокачала лето на краевых сборах Юнармии. 13:54   "Единая Россия" рассмотрела предложения по пенсионной реформе.
12:35   Стало известно имя старейшего факелоносца эстафеты Универсиады-2019. 12:12   Круглый стол по теме «Госуслуги в электронном виде» провели в Норильске общественники и полиция.
11:51   В Норильске ФСБ провела серию арестов террористов, которые вербовали жителей для отправки в Сирию.

 21 августа 2018 
16:58   31 августа во всех школах Норильска пройдут встречи учеников и их родителей с классными руководителями. 14:47   МФК «Норильский никель» стартовал в Кубке Урала.
14:37   С начала 2018 года более 23 тысяч жителей Красноярского края подали заявления на назначение пенсии через интернет. 14:33   Сегодня мусульмане отмечают один из главных своих праздников - Курбан-байрам.
13:33   Норильская вокальная студия Voices взяла Гран-при XIV Международного фестиваля-конкурса «Дорогами успеха». 13:05   В Норильском кинотеатре «Родина» закрывается «Летняя школа анимации».
12:58   22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Жителей Норильска ждет праздничная программа. 12:36   Норильчан приглашают поиграть в «Понеслось».
12:28   Опубликован список победителей конкурса факелоносцев эстафеты огня зимней Универсиады-2019. В Норильске с факелом в руке пробегут 12 человек. 12:02   Норильская молодежь продолжает озеленять город.

 20 августа 2018 
19:10   Плюс пять тысяч саженцев. Ровно столько бархатцев высадили в минувшие выходные молодогвардейцы Норильска. 17:31   Енисейское пароходство доставило первую партию угля на Диксон.
17:28   Под знаком экстремальных видов спорта для норильской молодежи прошли минувшие выходные. 14:56   Подготовку к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года обсуждали на заседании краевого межведомственного штаба.
14:10   С сегодняшнего дня мобильные операторы приступают к процедуре отмены роуминга в России. 13:48   Более двух тысяч семей норильчан решили воспользоваться программой переселения в 2019 году.
13:24   Как грамотно продвинуть соцпроект и привлечь сторонников, узнали гости «Творческой кухни» Агентства развития Норильска. 12:30   Завершился очередной тур чемпионата Норильска по футболу. Вместе с тем были сыграны матчи 1/2 финала розыгрыша Кубка города.
12:25   Либмоб-акция «Как пройти в библиотеку» впервые прошла в Дудинке. 11:59   Сократить разницу в зарплатах мужчин и женщин предложила Валентина Матвиенко.
10:38   Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной и самой чистой почвой. 10:32   Участники молодежного форума обсудили туристические маршруты по Таймыру.




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