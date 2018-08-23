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23 августа 2018, 13:08



Аварийная посадка. Самолет, вылетевший из Норильска, экстренно сел в аэропорту Сургута.

Пассажиры размещены в гостинице «Полет» и обеспечены горячим питанием. В данный момент проводится техническая проверка авиалайнера. «В настоящее время с людьми работают представители компании, а экипаж воздушного судна пытается устранить неисправность. Пострадавших нет, работа идет в штатном режиме», — сказал руководитель аварийно-спасательных работ аэропорта города Сургута Алексей Паркулаб.

Просмотров:324 Сегодня, 23 августа, в сургутском аэропорту запросил вынужденную посадку рейсовый самолет компании S7 Норильск — Новосибирск. На борту находились 30 человек, 4 из которых — члены экипажа. Пострадавших нет, сообщает Ugra-news, со ссылкой на официальный штаб правительства Югры.Пассажиры размещены в гостинице «Полет» и обеспечены горячим питанием. В данный момент проводится техническая проверка авиалайнера.