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23 августа 2018, 13:08



МФК «Норильский никель» потерпел второе поражение кряду на Кубке Урала.

Напомним, что в Кубке Урала, который проходит в Екатеринбурге помимо «Норникеля» участвуют екатеринбургские «Синара» и "ЗиК", «Газпром-Югра» (Югорск) и «Ухта». Сегодня, 23 августа, норильчане проведут очередную игру, соперник – клуб Высшей лиги "ЗиК".

Просмотров:173 В розыгрыше традиционного предсезонного турнира подопечные Александра Соколова вновь уступили, на этот раз «Синаре» - 3:5. В составе норильчан забитыми голами отметились Сальников (11 мин.), Сытин (27) и Сучилин (40). За «Синару» забили Агапов (10), Фахрутдинов (33), Зайков (35) и Абрамов (37, 48).Напомним, что в Кубке Урала, который проходит в Екатеринбурге помимо «Норникеля» участвуют екатеринбургские «Синара» и "ЗиК", «Газпром-Югра» (Югорск) и «Ухта».Сегодня, 23 августа, норильчане проведут очередную игру, соперник – клуб Высшей лиги "ЗиК".