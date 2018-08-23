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23 августа 2018, 13:56



Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагополучной ситуации по кори в Европе.

В частности, за период с июля прошлого года по июнь нынешнего максимальные показатели заболеваемости (число случаев на миллион граждан) зарегистрированы в Украине - 606, Сербии - 643, Грузии - 307 и Греции - 293. Только за последние шесть месяцев в Украине 13 случаев заболевания корью закончились летальным исходом. Напряженной остается также ситуация в Румынии, Италии, Черногории и Франции. Причина - снижение охвата плановой иммунизации и рост отказов от прививок, пишет издание. Пока в России ситуация по кори контролируема - в этом году показатель заболеваемости составил 1,3 на 100 тысяч человек (в 2,5 раза ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет). Тем не менее неблагополучие по кори в Европе создает дополнительные риски осложнения эпидситуации в нашей стране.

Просмотров:158 Ситуация по кори в мире, в том числе в странах Европы, уже третий год остается неблагополучной, пишет РГ со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).В частности, за период с июля прошлого года по июнь нынешнего максимальные показатели заболеваемости (число случаев на миллион граждан) зарегистрированы в Украине - 606, Сербии - 643, Грузии - 307 и Греции - 293. Только за последние шесть месяцев в Украине 13 случаев заболевания корью закончились летальным исходом. Напряженной остается также ситуация в Румынии, Италии, Черногории и Франции. Причина - снижение охвата плановой иммунизации и рост отказов от прививок, пишет издание.Пока в России ситуация по кори контролируема - в этом году показатель заболеваемости составил 1,3 на 100 тысяч человек (в 2,5 раза ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет). Тем не менее неблагополучие по кори в Европе создает дополнительные риски осложнения эпидситуации в нашей стране.