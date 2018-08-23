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23 августа 2018, 14:01



Совокупный долг россиян перед банками превысил 13 триллионов рублей.

В июле 2018 года было выдано 3,35 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 716,79 миллиарда рублей. Тогда как за аналогичный период прошлого года было выдано чуть более трех миллионов кредитов на 474,34 миллиарда рублей, поясняют аналитики ОКБ. При этом совокупный долг граждан перед банками вырос с начала года на семь процентов и превысил отметку в 13,75 триллиона рублей. Лидером по темпам роста остается сегмент ипотеки, где количество новых кредитов выросло на 49 процентов в годовом отношении. В частности, в июле этого года было выдано около 108 тысяч ипотечных кредитов на 220 миллиардов рублей. Год назад показатели были скромнее - 72,65 тысяч кредитов на 134,13 миллиарда рублей.

Просмотров:149 Июль стал самым кредитно-активным месяцем этого года - по сравнению с июлем 2017 года количество выданных кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования увеличились более чем в полтора раза, сообщает «Российская газета», со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).В июле 2018 года было выдано 3,35 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 716,79 миллиарда рублей. Тогда как за аналогичный период прошлого года было выдано чуть более трех миллионов кредитов на 474,34 миллиарда рублей, поясняют аналитики ОКБ.При этом совокупный долг граждан перед банками вырос с начала года на семь процентов и превысил отметку в 13,75 триллиона рублей.Лидером по темпам роста остается сегмент ипотеки, где количество новых кредитов выросло на 49 процентов в годовом отношении. В частности, в июле этого года было выдано около 108 тысяч ипотечных кредитов на 220 миллиардов рублей. Год назад показатели были скромнее - 72,65 тысяч кредитов на 134,13 миллиарда рублей.