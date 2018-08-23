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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:39 Сегодня в Талнахе общественная комиссия приняла первые две кровли, замененные по программе капремонта.
15:19 На цементном заводе Заполярного филиала «Норникеля» меняют электрофильтр вращающейся печи.
14:51 Задержание в Норильске вербовщиков ИГИЛ прокомментировал сенатор Андрей Клишас.
14:01 Совокупный долг россиян перед банками превысил 13 триллионов рублей.
13:56 Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагополучной ситуации по кори в Европе.
13:08 МФК «Норильский никель» потерпел второе поражение кряду на Кубке Урала.
13:08 Аварийная посадка. Самолет, вылетевший из Норильска, экстренно сел в аэропорту Сургута.
12:52 При поддержке «Норникеля» в Забайкальском крае открылся первый в регионе детский технопарк. В 2018 году компания выделила на реализацию проекта 20 млн рублей.
12:44 Специфику арктических СМИ обсудят в офисе экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» (г. Москва).
12:08 Норильск готовится к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2018».
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