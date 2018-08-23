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23 августа 2018, 14:51



Задержание в Норильске вербовщиков ИГИЛ прокомментировал сенатор Андрей Клишас.

Комментируя данный факт, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркнул, что за последние три года была серьезно переработана законодательная база в сфере противодействия терроризму. «В частности, в отдельный состав преступления выделены деяния, связанные со склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в совершение преступлений террористической направленности, а также установлена серьезная ответственность за эти преступления. Законодатель постоянно уделяет внимание данному вопросу и преследует простую цель – дать сигнал экстремистским и террористическим организациям, что подготовка к теракту и вербовка граждан в ряды таких организаций является не менее опасным деянием, чем сам теракт, и будет преследоваться государством по всей строгости закона. В настоящее время можно констатировать, что правоохранительные органы обладают всей необходимой законодательной поддержкой для эффективного противодействия вербовке наших граждан террористами. Как мы видим, география деятельности указанных организаций постоянно расширяется, в связи с чем необходимо подчеркнуть важность противодействия экстремизму и терроризму на всей территории Российской Федерации», - отметил сенатор.

Просмотров:172 Накануне все городские и множество центральных СМИ опубликовали информацию о задержании членов террористической ячейки, ориентированной на идеологию международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), действующей на территории г. Норильска. В операции приняли участие сотрудники управления ФСБ России по Красноярскому краю, ГУ МВД России по Красноярскому краю и Росгвардии.Комментируя данный факт, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркнул, что за последние три года была серьезно переработана законодательная база в сфере противодействия терроризму.«В частности, в отдельный состав преступления выделены деяния, связанные со склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в совершение преступлений террористической направленности, а также установлена серьезная ответственность за эти преступления.Законодатель постоянно уделяет внимание данному вопросу и преследует простую цель – дать сигнал экстремистским и террористическим организациям, что подготовка к теракту и вербовка граждан в ряды таких организаций является не менее опасным деянием, чем сам теракт, и будет преследоваться государством по всей строгости закона.В настоящее время можно констатировать, что правоохранительные органы обладают всей необходимой законодательной поддержкой для эффективного противодействия вербовке наших граждан террористами.Как мы видим, география деятельности указанных организаций постоянно расширяется, в связи с чем необходимо подчеркнуть важность противодействия экстремизму и терроризму на всей территории Российской Федерации», - отметил сенатор.