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23 августа 2018, 15:19



На цементном заводе Заполярного филиала «Норникеля» меняют электрофильтр вращающейся печи.

Взамен изношенного электрофильтра закуплен аналогичный отечественного производства, при этом его однотипность позволяет выполнять монтаж без замены существующего опорного фундаментного основания, изменения существующих помещений и коммуникаций, что значительно сокращает сроки замены и позволяет заводу работать на ЭФ № 1, в то время пока ведется замена ЭФ № 2. «Все необходимые материалы, оборудование и комплектующие для замены фильтра доставлены на площадку. Общий вес комплекта оборудования – более 300 тонн (по объему это 41 автофура). Габариты корпуса электрофильтра: длина – 23 метра, высота – 14 метров, ширина – 15 метров. Примерный объем инвестиций по замене электрофильтра – 310 млн рублей, а срок полезного использования с обеспечением проектных показаний по очистке газов от пыли – десять лет», - пояснили в Заполярном филиале. Отметим, что плановая замена одного из двух электрофильтров началась в мае этого года. Сами же они используются для очистки отходящих газов вращающейся печи. Вся уловленная электрофильтрами клинкерная пыль возвращается в производство, поэтому кроме экологической задачи, электрофильтры обеспечивают возврат сырья в производство клинкера. На сегодняшний день подрядные организации заканчивают демонтаж старого электрофильтра. Разобраны теплоизоляция, шатровое укрытие, внутренние механизмы, основные металлоконструкции, ведутся работы по укрупненной сборке металлоконструкций для монтажа. Как заявили в Заполярном филиале, окончание монтажа, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию намечены на декабрь 2018 года. Для полного завершения работ по замене газоочистного оборудования вращающейся печи летом 2019 года планируется замена второго электрофильтра. Остается добавить, что со дня основания цементного завода прошло более 70 лет. Основная производимая продукция – цемент, известь, жидкое стекло. Практически весь объем продукции цементного завода используется в технологических циклах горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях Заполярного филиала. Ежегодно цементный завод производит более 650 тысяч тонн цемента различных марок. Основным составляющим для производства цемента является клинкер. На заводе клинкер производят во вращающейся печи, диаметр которой 5 метров, а длина – 185 метров. Капремонт печи запланирован на сентябрь-октябрь этого года.

Просмотров:182 Старый фильтр находится в эксплуатации с 1988 года, а его основные металлоконструкции и энергооборудование физически изношено и неремонтопригодно, сообщает пресс-службы Заполярного филиала «Норникеля».Взамен изношенного электрофильтра закуплен аналогичный отечественного производства, при этом его однотипность позволяет выполнять монтаж без замены существующего опорного фундаментного основания, изменения существующих помещений и коммуникаций, что значительно сокращает сроки замены и позволяет заводу работать на ЭФ № 1, в то время пока ведется замена ЭФ № 2.«Все необходимые материалы, оборудование и комплектующие для замены фильтра доставлены на площадку. Общий вес комплекта оборудования – более 300 тонн (по объему это 41 автофура). Габариты корпуса электрофильтра: длина – 23 метра, высота – 14 метров, ширина – 15 метров. Примерный объем инвестиций по замене электрофильтра – 310 млн рублей, а срок полезного использования с обеспечением проектных показаний по очистке газов от пыли – десять лет», - пояснили в Заполярном филиале.Отметим, что плановая замена одного из двух электрофильтров началась в мае этого года. Сами же они используются для очистки отходящих газов вращающейся печи. Вся уловленная электрофильтрами клинкерная пыль возвращается в производство, поэтому кроме экологической задачи, электрофильтры обеспечивают возврат сырья в производство клинкера.На сегодняшний день подрядные организации заканчивают демонтаж старого электрофильтра. Разобраны теплоизоляция, шатровое укрытие, внутренние механизмы, основные металлоконструкции, ведутся работы по укрупненной сборке металлоконструкций для монтажа. Как заявили в Заполярном филиале, окончание монтажа, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию намечены на декабрь 2018 года. Для полного завершения работ по замене газоочистного оборудования вращающейся печи летом 2019 года планируется замена второго электрофильтра.Остается добавить, что со дня основания цементного завода прошло более 70 лет. Основная производимая продукция – цемент, известь, жидкое стекло. Практически весь объем продукции цементного завода используется в технологических циклах горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях Заполярного филиала. Ежегодно цементный завод производит более 650 тысяч тонн цемента различных марок. Основным составляющим для производства цемента является клинкер. На заводе клинкер производят во вращающейся печи, диаметр которой 5 метров, а длина – 185 метров. Капремонт печи запланирован на сентябрь-октябрь этого года.