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23 августа 2018, 18:39



Сегодня в Талнахе общественная комиссия приняла первые две кровли, замененные по программе капремонта.

Первым этапом приступили к ремонту крыш на 41 доме, рассказала Татьяна Шульгина, и. о. начальника управления ЖКХ администрации Норильска. И на двух домах - на ул. Федоровского, 1, и ул. Енисейской, 6а – работы выполнены досрочно (срок по одной был назначен на 29 августа, на другой - на 15 сентября). Ремонт вел местный подрядчик «АльфаТЭК», он дает на свою работу пятилетнюю гарантию для устранения возможных замечаний. Проверить работу подрядчика сегодня приехала общественная комиссия, куда вошли представители УЖКХ, управляющей компании, подрядчика и общественности. Начальник производственного отдела УЖКХ Сергей Гарбарук подробно рассказал, какие работы были выполнены: это демонтаж старых конструкций, укладка новой бетонной стяжки и нового покрытия, установка более безопасных ограждений. Все это и осмотрели члены общественной комиссии. Работы на крышах ведут четыре подрядчика. К сентябрю в Талнахе должны быть сданы еще девять новых кровель: на ул. Диксона, 6, ул. Бауманской, 14 и 30, ул. Федоровского, 19, ул. Таймырской, 10, 14 и 26а, ул. Строителей, 31 и 37. По оставшимся 43 домам, где также будет меняться кровля, сейчас идет подбор подрядчиков. Те работы, что должны вестись на чердаках домов, будут идти в октябре-ноябре, на металлических кровлях некоторые виды работ можно производить и зимой. Остальные объекты перейдут на следующее лето, отметила Татьяна Шульгина.

Просмотров:113 Краткосрочным планом региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов Норильска в этом году запланированы работы на 104 домах плюс четыре дома, перешедших с прошлого года. На исполнение разных видов ремонта в этих домах из Фонда регионального оператора выделено свыше миллиарда рублей. В основном ведется замена кровель: всего в планах ремонт крыш 84 домов.Первым этапом приступили к ремонту крыш на 41 доме, рассказала Татьяна Шульгина, и. о. начальника управления ЖКХ администрации Норильска. И на двух домах - на ул. Федоровского, 1, и ул. Енисейской, 6а – работы выполнены досрочно (срок по одной был назначен на 29 августа, на другой - на 15 сентября). Ремонт вел местный подрядчик «АльфаТЭК», он дает на свою работу пятилетнюю гарантию для устранения возможных замечаний.Проверить работу подрядчика сегодня приехала общественная комиссия, куда вошли представители УЖКХ, управляющей компании, подрядчика и общественности.Начальник производственного отдела УЖКХ Сергей Гарбарук подробно рассказал, какие работы были выполнены: это демонтаж старых конструкций, укладка новой бетонной стяжки и нового покрытия, установка более безопасных ограждений. Все это и осмотрели члены общественной комиссии.Работы на крышах ведут четыре подрядчика. К сентябрю в Талнахе должны быть сданы еще девять новых кровель: на ул. Диксона, 6, ул. Бауманской, 14 и 30, ул. Федоровского, 19, ул. Таймырской, 10, 14 и 26а, ул. Строителей, 31 и 37.По оставшимся 43 домам, где также будет меняться кровля, сейчас идет подбор подрядчиков. Те работы, что должны вестись на чердаках домов, будут идти в октябре-ноябре, на металлических кровлях некоторые виды работ можно производить и зимой. Остальные объекты перейдут на следующее лето, отметила Татьяна Шульгина.