Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 августа 2018, 09:44



Работа есть. Краевая служба занятости помогает аэропорту Норильска и компании «ЗСК».

В частности, краевая служба занятости участвует в обеспечении кадрами ООО «Аэропорт «Норильск» и ООО «Заполярная строительная компания». Из общего числа нашедших работу порядка 3,2 тысячи человек трудоустроены на постоянной основе. К примеру, в Норильске такая занятость организована для 2,5 тысячи граждан, сообщили в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края. «Для обеспечения красноярской Арктики кадрами на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование службой занятости направлены в этом году около 200 местных жителей. Они выбрали для себя востребованные рабочие профессии: водитель, машинист, горнорабочий, парикмахер, повар, тальман, тракторист и другие», – отметил руководитель краевого Агентства труда и занятости населения Виктор Новиков. Также служба занятости способствует развитию в Арктической зоне малого бизнеса: услугу по содействию самозанятости получили около 200 граждан.

Просмотров:174 С начала года в Норильске, Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном и Туруханском районах службой занятости трудоустроены около 5,5 тысячи граждан. Большинство из них приняты в бюджетные учреждения, торговые, строительные и транспортные организации. Трудоустройство северян служба занятости проводит в рамках краевой Стратегии управления рынком труда.В частности, краевая служба занятости участвует в обеспечении кадрами ООО «Аэропорт «Норильск» и ООО «Заполярная строительная компания».Из общего числа нашедших работу порядка 3,2 тысячи человек трудоустроены на постоянной основе. К примеру, в Норильске такая занятость организована для 2,5 тысячи граждан, сообщили в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края.«Для обеспечения красноярской Арктики кадрами на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование службой занятости направлены в этом году около 200 местных жителей. Они выбрали для себя востребованные рабочие профессии: водитель, машинист, горнорабочий, парикмахер, повар, тальман, тракторист и другие», – отметил руководитель краевого Агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.Также служба занятости способствует развитию в Арктической зоне малого бизнеса: услугу по содействию самозанятости получили около 200 граждан.